Rita Serrano será a presidente da Caixa no governo de Lula

Beatriz Mirelle



31/12/2022 | 10:14



A andreense Rita Serrano será a nova presidente da Caixa Econômica Federal a partir de 2023. O convite feito pelo presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, foi aceito ontem. A atual representante do CA (Conselho de Administração) do banco acumula mais de três décadas de carreira. Na região, comandou o Sindicato dos Bancários do ABC entre 2006 e 2012, foi vice-prefeita de Rio Grande da Serra e coordenadora da ONG Cidadania e Vida.

Durante o anúncio, o futuro Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também confirmou Tarciana Medeiros para presidir o Banco do Brasil. Funcionária da empresa desde 2000, ela é a primeira mulher neste cargo em 214 anos de instituição.

“Elas estão absolutamente alinhadas com o plano do governo do presidente Lula. A equipe da Fazenda está 100% à disposição das equipes que vão ser formadas pelas duas presidentes para que a gente coloque o mais rapidamente possível à disposição da população aquilo que foi compromisso de campanha, sobretudo no que diz respeito ao crédito”, comentou Haddad para jornalistas.

“Reorganizar o banco para cumprir com excelência o gerenciamento dos programas de transferência de renda do governo e do Minha Casa Minha Vida, bem como ampliar a parceria com Estados e municípios para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura”, diz Rita Serrano sobre as metas para a gestão. Ela afirma que se sente preparada para o novo posto e que é necessário construir uma nova Caixa aos brasileiros. “É preciso promover a inclusão bancária da população e avançar em tecnologia para oferecer melhores serviços para atendimento aos clientes”, pontua em nota.

Rita tem mestrado em Administração pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Está no CA da Caixa, o cargo mais alto da administração, desde 2014. Neste ano, foi reeleita para o terceiro mandato. Teve forte participação nas denúncias de assédio sexual feitas contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Em dezembro, lançou o livro Rompendo Barreiras, na sede do Sindicato dos Bancários do ABC. Na obra, relata histórias de vida, como infância, trajetória no movimento sindical da região e as experiências ao passar no concurso da Caixa com apenas 20 anos de idade. Agora com a indicação, Rita será a quarta mulher a presidir o banco federal.

BANCO DO BRASIL

Tarciana Medeiros é de Campina Grande, Paraiba. Pós-graduada em Administração, Negócios e Marketing, já foi feirante, professora e trabalha na diretoria de clientes do Banco do Brasil.