Obrigado, Pelé!

O homem Edson Arantes do Nascimento morreu na tarde de quinta-feira aos 82 anos, de câncer. O Rei do Futebol, todavia, permanecerá vivo pela eternidade, como demonstraram as incontáveis manifestações de reverência que partiram dos mais insondáveis lugares do universo – até a Nasa, a agência espacial norte-americana, distinguiu Pelé com a divulgação em rede social da imagem de uma galáxia nas cores verde e amarela, as principais do Brasil. O Grande ABC, especialmente Santo André, onde ele iniciou seu longo reinado, ao marcar o primeiro de seus 1.282 gols da carreira, coroada com a conquista do tricampeonato mundial com a Seleção, ainda deve uma homenagem à altura do jogador.



Nunca faltou reconhecimento à genialidade de Edson Arantes do Nascimento. Quando tinha apenas 17 anos, foi coroado ‘rei’ pelo maior cronista esportivo da história, o dramaturgo Nelson Rodrigues. Outro jornalista famoso, Armando Nogueira, definiu-o à perfeição: “Se Pelé não tivesse nascido homem, teria nascido bola”. Se homenagens deste tipo lhe foram dirigidas em vida, o que ainda restará a ser feito? Difícil dizer. Mas a resposta certamente passa pelo histórico Estádio Américo Guazelli, na Vila Alzira, onde um garoto de 15 anos balançou as redes oficialmente pela primeira vez ao vestir a camisa do Santos Futebol Clube em amistoso contra o Corinthians de Santo André, em 7 de setembro de 1956.



Este Diário acompanha a trajetória de Pelé desde 1958, quando iniciou sua circulação, ainda sob a denominação de News Seller. Naquele ano, a Seleção conquistou a sua primeira Copa do Mundo, fato noticiado nas páginas do jornal, assim como voltou a ocorrer em 1962 e 1970. O suplemento especial que circulou encartado na edição de ontem é pequena amostra da carreira esplêndida de um jogador excepcional. A torcida é para que, em breve, sejamos obrigados a abrir espaço para divulgar um justo reconhecimento do Grande ABC a Edson Arantes do Nascimento, que, com a ajuda da Nasa, levou o nome do Brasil além das estrelas. Por enquanto, fique com um muito obrigado, Pelé!