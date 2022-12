Prêmio da Mega compra 6.460 carros e 32 mil iPhones

Ana Caroline Enis



31/12/2022 | 09:55



A Mega da Virada, cujos números serão sorteados hoje, às 20h, pagará aproximadamente R$ 500 milhões. Para quem sonha com a bolada, nas não tem ideia do que dá para fazer com o dinheiro, seguem algumas dicas.

É possível comprar 32,26 mil Iphones 14 Pro Max (vendido por R$ 15.499); cerca de 6.460 carros Hyundai HB20 (veículo mais vendido do ano, por R$ 77.390) e 50 mansões estimadas em R$ 10 milhões.

Partindo para um uso mais rentável e supondo que fosse possível aplicar todo o dinheiro de uma só vez, o investimento dos R$ 500 milhões na poupança renderia cerca de R$ 31,6 milhões em um ano. Se a opção for o tesouro Selic, estima-se o rendimento de R$ 52 milhões no mesmo período. Já pelo CDB (Certificado de Depósito Bancário), o montante acumulado em 12 meses pode chegar a até R$ 68,9 milhões.