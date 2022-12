Diário faz retrospectiva sobre os principais fatos de 2022

Thainá Lana

Renan Soares

Especial para o Diário



31/12/2022 | 09:30



Da morte da Rainha Elizabeth II à eleição presidencial mais acirrada da história, o Diário noticiou os principais fatos que ocorreram no País e no mundo em 2022.

Histórias de pessoas que vivem e ajudam a construir todos os dias as sete cidades também foram destaques. Assim como análises regionais de assuntos que tiveram repercussão nacional.

Além disso, o ano foi marcado como um período de expansão. Com 64 anos de história completados neste ano, o Diário passou a ocupar com mais força as principais plataformas de áudio e vídeo da internet, como Spotify e YouTube.

Com a apuração em tempo real do pleito nacional e de Ribeirão Pires, por exemplo, reafirmou-se como porta-voz dos moradores do Grande ABC nas mais diversas frentes midiáticas.

Janeiro

Primeiro bebê de 2022 na região, Isaac nasceu em São Bernardo às 0h35.

Santo André e São Bernardo são as primeiras cidades da região a aplicar doses contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

GCM encontra corpo de jovem desaparecida em Rio Grande da Serra; caso comoveu País.

Prometido há 30 anos, Complexo Cassaquera é inaugurado em Santo André.

Fevereiro

Após dois anos on-line, estudantes da rede estadual voltam às aulas presenciais.

Palmeiras perde para o Chelsea e adia sonho do título mundial.

Morre o cineasta Arnaldo Jabor, aos 81 anos.

Grande ABC atinge marca de 11 mil mortos pela pandemia de Covid em quase dois anos.

Rússia invade Ucrânia e inicia conflito militar entre as duas nações.

Março

Mortos em Petrópolis chegam a 231, na tragédia mais fatal da história da cidade.

Cidades abastecidas pela Sabesp no Grande ABC têm água contaminada; notícia gera discussões em Câmaras Municipais da região.

Alta nos combustíveis faz gasolina romper barreira dos R$ 8 na região.

Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, morre aos 50 anos.

Abril

Após dia tenso, Doria renuncia e entrega Estado a Rodrigo Garcia.

Mercedes-Benz põe 5.000 em férias por falta de peças.

Toyota sai de São Bernardo depois de seis décadas.

Emoção marca reabertura do Cine Theatro Carlos Gomes após 14 anos fechado.

Atento de São Bernardo fecha as portas; trabalhadores são alocados ou atuam em home office.

Andreense de 3 anos com Atrofia Muscular Espinhal renasce após remédio.

Maio

Mulher que denunciou sequestro de recém-nascida em Santo André sofreu aborto com cinco meses de gestação.

Diário completa 64 anos como porta-voz dos moradores do Grande ABC.

Por unanimidade, Arthur do Val tem o mandato cassado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) após divulgação de áudios com conteúdos machistas e sexistas.

CEO do Azulão é preso em Alphaville por suposto esquema de lavagem de dinheiro na feirinha da madrugada.

Morre o ator Milton Gonçalves aos 88 anos.

Junho

Rodrigo Garcia anuncia 2ª fase do BRT entre São Bernardo e Santo André.

Estado confirma primeiro caso de varíola dos macacos do Brasil.

Perícia confirma que corpos encontrados no Amazonas são do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, assassinados no Vale do Javari.

Dez crianças ficam presas a seis metros de altura em um brinquedo da Cidade da Criança, em São Bernardo.

Julho

Diarinho completa 50 anos de publicação no dia 2 de julho; duas edições comemorativas são produzidas, nos dias 26 de junho, e dia 3, um dia após as festividades.

Morre dom Cláudio Hummes, que foi bispo em Santo André e inspirou o papa na escolha do nome.

Diário inicia publicação de conteúdo na plataforma Spotify e amplia distribuição de conteúdos digitais.

/Badra aponta Paulo Serra como o prefeito mais bem avaliado do Grande ABC em mais um ano.

/Badra aponta Paulo Serra como o prefeito mais bem avaliado do Grande ABC em mais um ano. Festival de Paranapiacaba retorna após dois anos e atrai 30 mil pessoas para a vila ferroviária.

Grande ABC alcança a marca de 400 mil casos de Covid desde o início da pandemia.

Agosto

IBGE inicia coleta de dados para o Censo 2022, incluindo a região.

Morre o jornalista e apresentador Jô Soares, aos 84 anos.

Diário inicia série de 20 reportagens especiais sobre o bicentenário da Independência, relembrando fatos históricos e narrativas da época.

Corpo de Ferrugem, marinheiro desaparecido na represa Billings, é encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

São Bernardo FC vence, faz história e garante acesso a série C do Campeonato Brasileiro.

Setembro

Coluna Memória completa 35 anos de publicação nas páginas do Diário .

Morre rainha Elizabeth II da Inglaterra, no poder há 70 anos.

Ame (Ambulatório Médico de Especialidades) Oncológico de Santo André começa a realizar atendimentos de quimioterapia.

Prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL) é cassado; Guto Volpi, presidente da Câmara Municipal, assume até nova eleição.

Tupy fecha filial em Mauá e sugere que os 220 trabalhadores mudem de cidade.

Pais denunciam trabalho forçado na Escola Estadual Therezinha Sartori, em Mauá.

Primeira edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires) alcança público de 18 mil visitantes e presença de Tarsilinha do Amaral, e do imortal Ignácio de Loyola Brandão.

Outubro

Região elege oito deputados estaduais e quatro federias em eleição; Ana Carolina e Alex Manente são os mais votados do Grande ABC.

Grande ABC supera sete milhões de doses de vacinas contra Covid-19.

Família de São Caetano sobrevive a acidente com helicóptero no Rio de Janeiro.

GM divide com Argentina produção de carro que só era feito em São Caetano.

Mulher mata asfixiado o filho de dois anos em comunidade de Santo André.

Na eleição mais acirrada da história, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence Jair Bolsonaro (PL) e se torna o primeiro a obter um terceiro mandato para presidente da República; Diário faz cobertura em tempo real.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) é eleito governador de São Paulo; entrevista ao Diário atinge 2 milhões de visualizações.

Novembro

Inconformados com resultado da eleição, manifestantes fecham pistas do Rodoanel, em Mauá.

Consumo das periferias da região gira em torno de R$ 4,3 bilhões.

Estado anuncia novas escolas de tempo integral no Grande ABC.

Parque Central completa 30 anos com anúncio de modernização.

Morrem no mesmo dia cantora Gal Costa, aos 77 anos, e o apresentador Rolando Boldrin, aos 86 anos.

Grande ABC acolhe refugiados afegãos que vivem no aeroporto de Guarulhos.

Extrema pobreza atinge 311 mil moradores do Grande ABC.

Julgamento dos acusados de matar a família Gonçalves é adiado pela quarta vez.

Morre o cantor Erasmo Carlos, aos 81 anos.

Santo André transforma o programa Moeda Verde em política de governo.

Homem morre após carro cair em córrego por conta de enchentes em Mauá.

Diário anuncia os vencedores do Desafio de Redação; Livia de Almeida, de Ribeirão Pires, foi a vencedora na principal categoria.

Dezembro