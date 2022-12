Benzema marca os 2 gols na vitória do Real Madrid sobre o Valladolid no Espanhol

30/12/2022 | 19:40



Com dois gols de Karim Benzema, o Real Madrid venceu o Valladolid, por 2 a 0, nesta sexta-feira, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time do técnico Carlo Ancelotti assumiu a liderança, com 38 pontos, contra 37 do Barcelona, que entra em campo neste sábado contra o Espanyol.

O Valladolid, que teve a presença do presidente Ronaldo Fenômeno nas tribunas, continua com apenas 17 pontos e na briga para fugir da zona de rebaixamento.

Apesar de não estar em boa forma física, após ficar 57 dias afastado dos gramados por causa de lesão, Benzema foi o destaque da partida. Antes dos dois gols, o francês perdeu grande chance no primeiro tempo e depois forçou grande defesa do goleiro Masip.

O Valladolid exigiu muito do Real e só não ficou à frente do placar por causa de belas defesas do goleiro Courtois. O time da casa perdeu o controle emocional no final, quando foi marcado um pênalti, aos 35 minutos. Sergio León reclamou muito com o quarto árbitro e acabou expulso.

Benzema bateu com categoria e abriu o placar, aos 38 minutos. Aos 44, Modric, que havia acabado de entrar em campo, lançou Camavinga na esquerda. O passe para o meio encontrou Benzema livre e o atacante demonstrou grande tranquilidade para fazer o segundo gol no jogo.

Mais três partidas foram disputadas nesta sexta-feira pelo Espanhol: Getafe 2 x 0 Mallorca, Cádiz 1 x 1 Almería, Celta 1 x 1 Sevilla.