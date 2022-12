Cabeleireiro criador do topete de Pelé cortou o cabelo do ex-jogador por mais de mil vezes

Artur Rodrigues



30/12/2022 | 18:48



"Ele vai deixar muita saudade. Sempre que vinha, trazia um sorriso brilhante no rosto e contagiava o meu salão". Amigo de Pelé desde a década de 50, essa é uma das lembranças que João Araújo, o Didi, de 84 anos, tem do Rei do Futebol. Ele foi seu cabeleireiro durante anos e ''''inventou'''' o famoso topete usado pelo ex-jogador.

Nesta sexta-feira (30), dia seguinte a morte do maior futebolísta de todos os tempos, o salão que ele frequentou durante anos ficou lotado de admiradores. O Diário também esteve na cidade, conversou com Didi e percorreu os principais pontos de homenagem ao Rei.

Na fachada do estabelecimento, a placa "Cabeleireiro do Pelé e de você também" mostra o orgulho de Didi com o título dado pelo amigo. Mesmo mais de 60 anos depois do primeiro encontro, ele ainda lembra exatamente como conheceu o atleta. "Na primeira vez que ele veio estava com pouco tempo porque tinha que se apresentar ao Santos. Deu uma passada rápida e disse que viria cortar o cabelo em um outro dia. Quando voltou, me disse que queria um topete, já estava cansado de ter o cabelo todo raspado. Eu falei que ia cuidar do cabelo dele e comecei a passar a tesoura. Quando terminei, perguntei se ele tinha gostado e ele disse que estava ótimo. A partir dali, ele sempre usou aquele topete", declarou o Didi ao Diário.

Com um dos vários porta-retratos que tem com fotos dele junto a Pelé, Didi contou que até seu apelido foi dado pelo amigo e outros jogadores do Santos. Ao se depararem com João Araújo, eles notaram uma semelhança com o ex-jogador Didi, conhecido como ''''folha seca'''', que atuou no Fluminense e no Botafogo, além de ter sido bicampeão mundial com a Seleção Brasileira. "Eles falavam que eu era o Didi dos cabeleireiros. Aí o apelido pegou”, disse João.

Uma vida inteira

Didi mantém o salão, que fica em frente ao estádio da Vila Belmiro, desde a adolescência. O local sempre atraía uma multidão quando Pelé estava presente.

"Ele vinha aqui pelo menos duas vezes por mês. Sempre que vinha, a rua aqui do estádio ficava uma loucura. Era sempre cheio de gente querendo falar com ele, virava uma festa. Às vezes ele tinha que vir escondido porque tinha que voltar para o treino ou para a concentração”, contou o cabeleireiro.

Didi costumava anotar as datas de quando cortava o cabelo do Rei em um caderno. Até 2015, ele cortou o cabelo de Pelé por mais de mil vezes, mas acabou perdendo o caderno e não registrou mais os atendimentos. Quando o ex-jogador começou o tratamento de um câncer no cólon, Didi ia pessoalmente à casa do Rei, no Gurajuá, para cortar o seu cabelo. "Foi uma das melhores pessoas que eu já conheci", termina Didi.