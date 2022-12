Operação contra 'pancadões' termina o ano com mais de quatro mil atendimentos em São Bernardo

Da Redação



30/12/2022 | 17:49



A Operação Noite Tranquila, de combate à perturbação de sossego realizada pela prefeitura de São Bernardo, registrou 4.284 intervenções na cidade em todo o ano de 2022.

O total de intervenções leva em consideração tanto o número de ações da GCM voltadas à segurança pública quanto por outros departamentos que atuam em conjunto e que visam a fiscalização de estabelecimentos, como a Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico (responsável pelos alvarás de funcionamento), Vigilância Sanitária, além do Departamento de Trânsito.

Ao todo, foram vistoriados 1.068 estabelecimentos. Desse total, 46 foram notificados, cinco foram interditados, sete foram autuados e um lacrado. Foram realizadas ainda 138 dispersões de festas clandestinas, como as que excedem os limites estabelecidos pela legislação. Somadas, essas intervenções resultaram na dispersão de 58 mil pessoas ao longo de 2022.

“Os dados mostram que ano após ano nossa GCM e os demais agentes têm se esforçado para coibir ilegalidades e garantir o sossego público, sobretudo durante as festas de fim de ano”, disse o prefeito Orlando Morando.

Na noite do último domingo (25), durante o feriado do Natal, a equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) interrompeu um ''pancadão'' no Jardim Detroit por volta das 23h. Cerca de mil pessoas que estavam obstruindo a via foram dispersadas. Um veículo foi apreendido, além de uma pequena carreta, com um paredão de som.

Na mesma iniciativa, de janeiro a dezembro, a Vigilância Sanitária realizou 37 intervenções. Ao longo do ano, de acordo com a prefeitura, a Operação Noite Tranquila realizou 950 abordagens a pessoas e 322 veículos foram vistoriados, sendo que 34 destes foram apreendidos por som alto. Um total de 648 autuações de trânsito foram lavradas.

A perturbação de sossego com som alto é vedada pela Lei Municipal nº 6.323/2013, sob pena de multa que varia de R$ 300 a R$ 4.700. As denúncias podem ser feitas pelos moradores através do telefone 153, pelo aplicativo SBC na Palma da Mão, ou pelo canal 190 da PM.