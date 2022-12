Pelé é homenageado antes dos jogos de Real Madrid e Liverpool

30/12/2022 | 17:44



Pelé segue sendo homenageado pelo Brasil afora. No Campeonato Inglês, o Liverpool fez uma linda homenagem ao Rei, nesta sexta-feira, antes da partida com o Leicester. O mesmo aconteceu no Campeonato Espanhol, no duelo entre Real Madrid e Valladolid. Mais cedo, o eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira já havia sido lembrado em partidas do Milan e da Juventus.

No Anfield, jogadores de Liverpool e Leicester entraram com um adereço da cor preta no braço em luto pela morte de Pelé. O goleiro Alisson, que representou o Rei, levou um buquê de flores até o meio de campo e não conteve a emoção. O mesmo fez Henderson, em homenagem a David Johnson. O ex-atacante do Liverpool morreu no dia 23 de novembro.

Enfileirados, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio e depois, junto com os torcedores, aplaudiram a dupla em forma de uma singela homenagem.

No José Zorrilla Stadium, com a presença de Ronaldo Fenômeno, Pelé apareceu nos telões e foi muito aplaudido por todos os presentes. Os jogadores respeitaram um minuto de silêncio e o atacante Rodrygo, no banco de reservas, foi flagrado muito emocionado. Titular, Vinícius Júnior fechou os olhos durante as homenagens, em tom de lamento pelo falecimento do Rei.

As homenagens continuarão nos próximos dias em todos os campeonatos da Europa. Pelé será velado entre os dias 2 e 3 de janeiro, na Vila Belmiro, aberto ao público. O Rei morreu nesta quinta-feira, vítima da falência múltipla dos órgãos, agravada por um câncer no cólon.