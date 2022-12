Virginia Fonseca afirma que sentiu na filha caçula o cheiro do pai, que morreu em 2021

30/12/2022 | 16:10



Virginia Fonseca tem o costume de compartilhar todos os detalhes de sua vida nas redes sociais. Nesta sexta-feira, dia 30, a mãe de Maria Alice e Maria Flor admitiu que sentiu o cheiro do perfume do pai na filha caçula. Mário Ferrão morreu aos 72 anos de idade, em meados de setembro de 2021.

Nos Stories, a influenciadora comentou sobre o episódio e afirmou que esta não foi a primeira vez que sentiu o aroma em Maria Flor:

- Segundo dia que sinto o cheiro do meu pai na Flor! Quando ela nasceu e hoje fui cheirar a cabecinha dela, está o mesmo cheiro... Não sei o que pode significar, não sei nem se tem relação, mas me fez lembrar muito meu pai e bateu uma saudade de ter ele comigo.

A esposa de Zé Felipe se afastou das redes sociais quando recebeu a notícia de que o pai havia morrido. Na época, desabafou:

Como dói! Está doendo muito! Nunca tinha perdido ninguém próximo e estou sem chão. Queria ser a pessoa mais anônima do mundo, estou tendo que ler algumas mensagens que me doem muito. Obrigada por todas as mensagens de carinho, mas nesse momento a dor prevalece, machuca.

Recentemente, Virginia foi criticada pelos internautas por fazer um ensaio fotográfico sensual com a caçula no colo, usando apenas calças e sutiã, deixando a pequena só de fralda.