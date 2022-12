Corinthians empata com Ferroviária em jogo-treino e ganha três dias de folga

30/12/2022 | 15:54



O Corinthians encerrou a segunda parte da pré-temporada 2023 nesta sexta-feira, com um amistoso no CT Dr. Joaquim Grava contra a Ferroviária, integrante do Grupo C do Paulistão, o mesmo em que está o clube alvinegro. O encontro com a equipe de Araraquara terminou num empate por 1 a 1, e o gol corintiano foi marcado pelo atacante Yuri Alberto, de pênalti.

Os jogadores do Corinthians foram liberados após a partida preparatória e poderão descansar durante as celebrações de Ano Novo, uma vez que ganharam três dias de folga. A reapresentação será apenas na terça-feira. A partir daí, começa a reta final da preparação para a disputa do Campeonato Paulista, no qual o time paulistano estreia no dia 15 de janeiro, às 16 horas, em duelo com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

O jogo-treino desta sexta-feira foi realizado em quatro períodos de 30 minutos e foi fechado para a imprensa, assim como todos os treinamentos da equipe. Um vídeo divulgado pelo clube em sua página oficial do Instagram sugere que o técnico Fernando Lázaro começou jogando com Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Yuri Alberto e Róger Guedes

Ao longo da partida, Lázaro fez alguns testes. Anunciado pelo Corinthians na quarta-feira, o lateral-esquerdo Matheus Bidu foi um dos nomes colocados em campo. Com a saída de Lucas Piton para o Vasco, também anunciada na quarta, Bidu deve ser o principal concorrente de Fábio Santos no lado esquerdo da defesa alvinegra. Outro reforço contratado neste fim de ano, o atacante Ángel Romero não participou da atividade.