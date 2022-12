Vítima de sequestro é libertada e homem é preso em São Bernardo

Pamela Cadamuro



30/12/2022 | 15:29



Uma mulher de 42 anos foi libertada por uma quadrilha de sequestradores na manhã desta sexta-feira (30), após passar a noite com os criminosos em São Bernardo. A filha dela rastreou o celular da mãe e, com as informações, a PM prendeu um dos integrantes do grupo.

De acordo com o Tenente Lopes, da PM (Polícia Militar), a mulher foi sequestrada ontem (29), no bairro Parque Hawai, em S.Bernardo. A família acionou os militares e hoje (30) pela manhã a filha informou aos policiais que havia conseguido rastrear o celular da mãe. Com o endereço de onde o aparelho estaria, os agentes chegaram até a avenida Rotary e encontraram um carro modelo Celta estacionado.

Ao perceber a chegada da PM, o suspeito de 22 anos tentou fugir e, durante a perseguição, jogou um cartão bancário com o nome da vítima pelo caminho, mas acabou preso no momento em que parou o veículo. Aos militares, ele confessou fazer parte da quadrilha de sequestradores. "Quando foi questionado, ele contou que sua função era apenas tentar fazer saques nos bancos com os cartões da vítima, por isso estava com um deles", explicou o tenente.

No momento da abordagem, o celular do rapaz tocou diversas vezes e, ao atender, ele disse aos comparsas que havia sido preso e pediu para que a vítima fosse libertada. A mulher acabou deixada pelos criminosos próximo a avenida Alda, em Diadema, e na delegacia contou que ficou o tempo todo de olhos vendados. Ela não teria sido agredida fisicamente pelos sequestradores.

O jovem foi levado ao Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) de São Bernardo e permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder por extorsão com restrição de vítima e associação criminosa. A Polícia Civil investiga o caso.