Obituário - 1° de janeiro de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/01/2023 | 06:30



SANTO ANDRÉ

Maria Bezerra Lima, 81. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Alfredo Baptista de Lima, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos dos Santos, 78. Natural de Queimadas (BA). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemira Lins Faustino, 73. Natural de Itaíba (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Colinas dos Ipês, em Suzano (SP).

Elisabete Carneiro de Souza, 68. Natural da Catinga do Moura (BA). Residia no Parque Savoy City, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Cemitério Jardim do Pêssego, na Capital.

Luzia de Araújo Silva Florêncio, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vaneti Raimundo dos Santos, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gerson Gomes de Oliveira, 57. Natural de Tarabai (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paula Mayara de Melo Silva, 30. Natural de São Bernardo. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Iracema de Carvalho Nascimento, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Irene Pedrão Bonício, 90. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Arlette Sant’Ana, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

João Barbosa de Carvalho, 81. Natural de Santa Brígida (BA). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Hércules de Oliveira, 79. Natural do Estado de São Paul. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Ilídia Napolitano Zandoná, 79. Natural de Avaré (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Ismar Fernandes Rocha, 79. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Mariana Brandão, 76. Natural de Monsenhor Paulo (MG). Residia na Vila Carminha, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Elenir de Oliveira Marchi, 74. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério do Baeta.

Luiz Aparecido Geea, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Oseas José Batista, 61. Natural de Fernandópolis (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério do Baeta.

Edione Vieira Pinto, 60. Natural de Monte Alegre do Piauí. Residia no Royal Park, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Wilson Ribeiro Maia, 51. Natural de Montes Claros (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Jean Ribeiro, 50. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Edilaine Alfeu Lagarida Silva, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Alessandra dos Santos Silva, 27. Natural de São Sebastião (AL). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério do Baeta.

Jonatha Cangani Gomes, 18. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Ada Salviatu, 99. Natural da Itália. Residia no Jardim São Caetano. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Ezio Crivelari, 82. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto Antonio Junqueira, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São João Clímaco, na Capital. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Joel Marques Brandão, 74. Natural de Ilhéus (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Leonina Pedroso de Lima Martins, 73. Natural de Botucatu (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Argemiro Sebastião de Godoi, 71. Natural de Caetés (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

MAUÁ

José Dedihe da Silva, 94. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Edison Luís Mamprin, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio do Mandaqui, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Camila Costa Celestrino, 20. Natural de Mauá. Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Estudante. Dia 26, em Santo André. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

RIBEIRÃO PIRES

Aparecida Pereira, 66. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Recanto Suíço, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Osório Heleno de Jesus, 66. Natural de Desterro (PE). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.