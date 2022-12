Obituário - 31 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/12/2022 | 06:30



SANTO ANDRÉ

Josepha Maria de Jesus Lopes, 90. Natural de Palmital (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gracinda Conceição Santos, 87. Natural de Portugal. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ana Magalhães de Souza, 86. Natural de Serra Talhada (PE). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cleide Teresinha Martellini Colpi, 84. Natural de Santo André. Residia no Jardim Atlântico, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gilberto de Oliveira, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Antonio Veloso, 78. Natural de Picos (PI). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Jornaleiro aposentado. Dia 25. Jardim da Colina.

Antonio Mansani, 76. Natural de Areiópolis (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Agueda Santana Rodrigues, 74. Natural de Santa Cruz Cabrália (BA). Residia no Sítio Cassaguera, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hermenegildo da Silva, 71. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Rica, em Santo André. Taxista aposentado. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Cestaro, 68. Natural de São Manuel (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Metalúrgico aposentado. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Rita Júlia da Silva, 61. Natural de Brejinho (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Nemesio Lima, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Técnico de informática. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Gersina Maria da Silva, 87. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Luzia Ribeiro Siqueira, 87. Natural do Espírito Santo do Turvo (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Aurelino Rodrigues Nascimento, 86. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Marli Howaldt, 84. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Geraldo Brás Ferreira, 67. Natural de São Caetano (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida Machado Costa, 67. Natural de Santana do Cataguases (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Colina dos Ipês, em Suzano (SP).

Luiz Carlos Lima, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Neide Rosa de Souza Veronezi, 63. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Marcio Medalha de Lima, 56. Natural de Guanhães (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Antônio de Souza Alencar, 56. Natural de Ouro Verde (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Regina Célia de Santana, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Benedita dos Santos Garcia, 93. Natural de Guaratinguetá (SP). Residia em Curitiba (PR). Dia 25. Cemitério das Lágrimas.

Raisa Panzenko, 75. Natural da Alemanha. Residia no bairro Santa Maria. Dia 25. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Ana Angélica Bomfim, 86. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Antônio Ferreira da Silva, 79. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Josefa Maria da Conceição, 73. Natural de Passira (PE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes da Silva Santos, 73. Natural de Castro Alves (BA). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Adalgiso de Oliveira Xavier, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Vanderley Gonçalves da Costa, 55. Natural de Iapu (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Rauan Fernandes Pinto, 26. Natural de Santo André. Residia no bairro Taboão. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Edmilson Gonçalves de Carvalho, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Rubens de Moraes Botelho, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Mara, em Ribeirão Pires. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério São José.

Juraci Bettega, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Alex Borges Barrant, 44. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.