Cleber Machado relembra carreira de Pelé e admite: - Vai ser sempre o melhor do mundo

30/12/2022 | 12:11



A morte de Pelé na última quinta-feira, dia 30, abalou o coração de todos os brasileiros. O jornalista Cleber Machado, que tinha uma relação próxima com o Rei do futebol, participou do programa Mais Você nesta sexta-feira, dia 30, e abriu o coração.

O comentarista iniciou contando que a expressão gol de placa surgiu de um jogo estrelado pelo santista, que recebeu uma placa como homenagem pelo belo gol no Maracanã em 1961 contra o Fluminense.

- Não há comparação de nenhum jogador com o Pelé. Você tem um monte de jogador que pode sentar nessa mesa. Na cabeceira da mesa, vai estar o Pelé. Não é demérito para ninguém: o Messi é maravilhoso, o Maradona é maravilhoso. Mas o Pelé veio do futuro. O lance que o Ronaldinho faz, o Pelé já tinha feito. O lance que o Messi fez, o Pelé já tinha feito.

Ana Maria Braga afirmou:

- As jogadas do Pelé não tem igual.

O jornalista concordou:

- A plástica, a solução, a força física, a velocidade...

Ele então relembrou o relacionamento do ex-atleta com Maradona:

- Eles tinham uma relação mais amistosa, mas o Maradona tinha muitos altos e baixos. O Maradona tinha posicionamentos muito latentes, não segurava. Se ele tivesse que dizer: Sua água está muito gelada, ele ia dizer e isso gerou muitos conflitos. Com certeza, ele achava o Pelé muito genial também.

Ana Maria, por sua vez, contou que sofreu um acidente de carro em Santos, foi parar no hospital local e ficou em coma por quatro meses. Sua prima, que fazia Educação Física junto com o jogador de futebol, levou o astro para conhecê-la enquanto estava hospitalizada. O dono de três Copas enviou uma televisão de presente para a apresentadora.

- No coração de todo brasileiro, europeu, americano... Esse homem esteve perto da gente. Sentimos quem era o Edson Arantes do Nascimento.