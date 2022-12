Solange Couto relembra participação de Pelé em O Clone: - Não me avisaram. Fiquei sem ação

30/12/2022 | 12:11



Desde que a morte de Pelé foi anunciada na última quinta-feira, dia 30, diversos famosos do entretenimento tem homenageado o Rei do Futebol. Solange Couto, por exemplo, entregou como foi a participação do ex-atleta na novela O Clone, exibida em 2002. Durante a sua participação no Encontro desta sexta-feira, dia 30, a intérprete de Dona Jura contou que tudo foi uma surpresa e ela quase chorou de emoção.

- Me pregaram uma bela de uma peça, porque não me avisaram que seria o Pelé. E ele foi a primeira pessoa famosa que foi gravar com Jura, e, a partir dele, o bar [da personagem] ganhou a notoriedade que ganhou, disse.

E continuou:

- Quando se virou, era ele! Meus olhos se encheram de lágrimas, eu nunca tinha visto o Pelé, fiquei sem ação, mas, ao mesmo tempo abracei: É você! E ele me agradeceu.