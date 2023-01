Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 01/01/2023

Coluna Social



01/01/2023 | 07:00



Em 2023...

Primeiro dia de um ano inteiro pela frente. Como foram suas resoluções na virada do ano? Quais pedidos? Quais agradecimentos? O que esperar dos próximos momentos que viveremos? Eu conversei com algumas pessoas e pedi para que me dissessem, na opinião deles, o que acham do up e down de 2023. As respostas foram bem variadas e interessantes. Compartilho com você.

A maioria buscou o termo empatia como sendo a atitude a ser empregada em nosso calendário. Já faz um tempo que se colocar no lugar do outro é algo fundamental. Precisamos agir pelo próximo. Vivemos em comunidades, o que nos faz, necessariamente, codependentes e, para sobrevivência da nossa espécie, a ajuda mútua é necessária para que tenhamos realmente um futuro.

Já terminologias em baixa para eles, estão sedentarismo, consumismo inconsciente e medo. Para meus entrevistados, estas palavras devem ser eliminadas, sempre que possível. A atividade física é muito mais do que estética. É a prova da necessidade de que precisamos estar em movimento para que tudo gire de maneira frequente. Cuidar do corpo é cuidar do nosso templo, o que nos ajuda, além do físico, a nossa mente e nossa alma. É um exercício constante. Por falar nisso, já tomou água hoje?

Consumir? Sempre. É inerente ao ser humano. Consumir inconscientemente, jamais. Ouvi uma frase: “Parem de jogar fora. Não existe fora em nosso planeta”. Portanto, recicle, reutilize, doe e retorne.

Sentir medo. Eu, particularmente, gosto do medo. Acredito que nos torna inteligente, cauteloso e observador. Mas o medo descabido, nos faz frágil. Temos de ter coragem para enfrentar nossos desafios.

Enfim, notei que tudo que me retornaram chega a conclusão da esperança. Esta não cai em desuso. Esta esperança é o que nos faz crer, seguir e acreditar.

E só para não esquecer, vou acrescentar “respeito” da famosa criança Alice. Fica na cabeça, né. O jeitinho inocente que ela fala. Que seja mais do que uma propaganda, que seja a verdade do nosso dia a dia. Eu te respeito e você?

Compartilhar

Fé e amor guiaram os passos do Padre Fernando Sapaterro para o ofício da gastronomia, que encontrou na culinária italiana uma forma de transmitir mensagens. É com esta dedicação que o são-bernardense criou o curso Prece na Cozinha. Nele, o ministro da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Santo André, ensina receitas especiais e tradicionais da família. Para comemorar, realizou noite exclusiva com dedicatórias entre convidados.

Celebração

Anfitriã Marlene Loro recebeu convidadas para comemorar ocasião especial em noite regada a jantar repleto de homenagens no Buffet Fratelli, em Mauá.

Alegria

Reflexões e gratidão pelas ações sociais realizadas no ano ganharam espaço na confraternização do Rotary Club de São Bernardo do Campo – Novo Horizonte. A ocasião reuniu sócios e familiares que celebraram e conversaram sobre as expectativas e novidades de projetos para 2023. O momento contou com entrega de sacolinhas de Natal para a coordenadora do Grupo Assistencial Boréia, Lucila Tomolato.

Misto de emoções

Ossel Assistência celebrou 35 anos em noite de premiação e surpresas. Convidados se emocionaram quando o falecido senhor Arany, fundador da empresa e pai de Cesar Marchetti, trouxe uma mensagem por meio da tecnologia holográfica. A noite ainda reservou grandes momentos de confraternização. “Estou muito feliz por termos formado uma grande equipe. Está tudo muito lindo”, comenta Cesar.

Renovação

Sempre compromissados com a saúde humanizada, a Casa da Esperança finaliza o ano de transformações em festa. Com a intenção de promover descontração e leveza para os colaboradores, sob comando do presidente Marcio Moreti, a festividade teve como tema a cor da paz e purificação: o branco. O som ficou por conta da dupla sertaneja Bruno Martins e Rafael e o tenor Jorge Duran.

Gratidão

Pizzaria Vittorio Veneto, em São Caetano, foi palco do encontro de encerramento de atividades do ano do Lions Clube Santa Maria, que reuniu cerca de 40 associadas e amigos. A presidente Sueli Camargo agradeceu pelas ações realizadas e já organizou novos projetos para 2023.

Agradecimentos

Mantendo as tradições, o Rotary Club Santo André realizou a Festiva de Natal. A confraternização contou com troca de presentes na brincadeira do Amigo Secreto. A comemoração teve momento reservado a agradecimentos pelos projetos realizados e, também, para as expectativas de novas ações no ano que chegou.