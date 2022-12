MedBeauty: empresa lança voicebot para procedimentos estéticos

Da Redação, com assessoria

30/12/2022 | 11:55



Os voicebots, que são robôs de atendimento digital por comando de voz, estão em alta. Prova disso é que 24 mil novas tecnologias desse tipo foram criadas em 2020. No ano seguinte, o número saltou para 47 mil. Os dados são do Mapa do Ecossistema Brasileiro de Bots 2021, realizado pela Mobile Time e pelo Opinion Box. De olho nesse cenário, a MedBeauty, welltech que atua com soluções em produtos de beleza e bem-estar, lança um assistente virtual que responde dúvidas sobre produtos e procedimentos em sua área de atuação.

Baseada em inteligência artificial, a solução visa ajudar os clientes respondendo dúvidas sobre pré e pós procedimentos estéticos realizados com os produtos ofertados pela MedBeauty. Disponível na Alexa e no Google Assistant, já é possível obter informações a exemplo de “Posso tomar sol depois de um procedimento com fios?”, “Os fios podem causar alergia?” ou “Posso usar maquiagem depois de um procedimento?”.

“Atualmente, temos em torno de 10 mil clientes ativos e queremos facilitar o acesso deles às informações técnicas sobre nossos produtos. Sabemos que as pessoas estão cada vez mais ávidas por esse tipo de interação e, as empresas que já estiverem preparadas para atender seus consumidores com essa tecnologia vão sair na frente”, destaca Thiago Sano, diretor de tecnologia da MedBeauty.

Já em 2023, a empresa pretende ampliar as ofertas, incluindo serviços de atendimento, como a emissão de segunda via de um boleto, falar com um consultor e até mesmo comprar diretamente pelo voicebot. “Somos conhecidos no setor pela inovação e pioneirismo. Queremos levar essa mesma essência para o atendimento ao cliente, oferecendo uma interação moderna e descomplicada”, finaliza o profissional.