Aprenda a preparar as receitas mais buscadas no Google em 2022

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/12/2022 | 11:55



O fim do ano é repleto de confraternização entre as pessoas. É também a época para relembrar momentos vividos. O Google, por exemplo, divulga anualmente os termos mais pesquisados – e as receitas culinárias não ficam de fora. A partir disso, o DeliRec, rede social para os apaixonados por gastronomia, ensina como preparar as 10 receitas mais procuradas na internet em 2022. A lista tem bolo simples, mousse de maracujá e até pão de queijo vegano.

1. Bolo simples

Os bolos simples ocupam o primeiro lugar de receitas mais buscadas no Google em 2022. Com diversas possibilidades de sabores e modos de preparo, os usuários podem encontrar no DeliRec opções de fubá, milho, laranja, banana, entre outros. Os bolos, inclusive, são ótimos para encontros em família tanto no café da manhã como no da tarde. Confira receitas de bolos simples.

2. Pão de queijo vegano

O número de pessoas que não consomem carne vem crescendo. Por isso, aprender a preparar receitas clássicas e que não levam derivados de animais é importante. O pão de queijo vegano, também chamado de pão de beijo, leva poucos minutos para ficar pronto e o sabor é surpreendente. Veja aqui como prepará-lo.

3. Yakissoba

Receita japonesa que ganhou o paladar dos brasileiros. Com muitos legumes e molho de soja, esse é um prato prático de ser preparado, que leva no máximo 30 minutos. No DeliRec você aprende receitas de yakissoba com carne, camarão e até mesmo como abrasileirar essa delícia.

4. Banoffee

A torta banoffee leva uma camada de massa de maisena triturada, doce de leite, banana e creme de nata ou chantilly. Não é à toa que está entre as receitas mais buscadas no Google em 2022. É uma sobremesa que pode ser preparada em poucos minutos. Veja no DeliRec como prepará-la.

5. Bolo de liquidificador

Há muitos sabores de bolos que podem ser preparados no liquidificador, a exemplo de cenoura, milho, fubá e banana. Práticos de serem feitos, o sabor fica irresistível, além de não perder a maciez. No DeliRec, você tem acesso a muitas opções.

6. Bacalhoada

Bacalhoada vai bem em qualquer época do ano, mas é especialmente requisitada na Páscoa e nas festas de fim de ano. No DeliRec, é possível aprender a preparar muitas receitas de bacalhoada com legumes e verduras, para surpreender os convidados com muito sabor.

7. Quentão

Bebida quente bastante consumida em Festa Junina – embora ao longo do ano ajude a esquentar as pessoas no frio. Além das já conhecidas versões alcoólicas, o quentão para crianças faz sucesso dentro e fora das quermesses.

8. Canjica

Nas Festas Juninas, a canjica é um dos principais doces consumidos, mas o sabor é tão gostoso que faz sucesso em todo ano. Há muitos modos de preparo e pode levar canela, açúcar caramelizado, coco ralado e outros ingredientes que dão sabor e cor a receita. Confira aqui como prepará-la.

9. Panqueca

Trata-se de uma massa fininha feita à base de farinha, ovos e leite. É prática de ser preparada e pode ser recheada com carne, frango, frios e muito mais. Além disso, pode ser gratinada com queijo e molho de tomate. Aprenda a fazer panqueca no DeliRec.

10. Mousse de maracujá

Na última posição entre as receitas mais buscadas no Google em 2022 está uma sobremesa refrescante, gostosa e fácil de ser preparada. Leva no máximo 20 minutos. Depois, é só esperar firmar na geladeira. Há quem prefira mais azedinhos, mas no DeliRec você pode escolher a receita de mousse que mais combina com seu paladar.