Férias: dicas de apps para usar em viagens neste fim de ano

*Por Letícia Bufarah // Viajar é praticamente uma unanimidade quando diz respeito aos desejos das pessoas.

Hoje em dia, a vida do viajante ficou muito mais fácil com os smartphones e os aplicativos de viagem, que transformaram a forma com que viajamos hoje em dia.

Os apps ajudam a economizar tempo e dinheiro e são uma tremenda mão na roda desde o planejamento até o momento de registrar uma foto que vai ficar na memória.

Essas ferramentas estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e quase tudo pode ser resolvido na palma da mão: ligações, fotografias, mapas, motoristas, roteiro da viagem, tornando as experiências muito mais fáceis.

Acontece que existem inúmeros aplicativos de viagem disponíveis e, às vezes, fica difícil saber quais realmente são úteis e confiáveis. Se você está pensando no seu próximo destino, ou se já está se preparando para o embarque, conheça os melhores apps de e aproveite as férias de fim de ano.

Para fotos

1. Picsart

Um dos melhores aplicativos gratuitos para editar fotos e fazer colagens. O sistema conta com recursos como filtros, efeitos, texturas e máscaras, além de ferramentas de ajuste.

2. Snapseed

O Snapseed é o editor de fotos do Google. O aplicativo apresenta layout simples, com três telas, e reúne recursos de edição presentes em softwares profissionais.

3. Adobe Lightroom

Além de dispor de presets nativos para ajustar cor, brilho, contraste e textura das imagens, o app permite ao usuário salvar também presets de fotos de terceiros e criar as próprias predefinições.

4. VSCO

Bastante popular entre usuários do Instagram, os filtros do app são aplicados em diversas fotos publicadas na rede social.

Para viagens internacionais

Não dá para viajar e ficar dependente do wi-fi do hotel. Para substituir o 4G brasileiro, geralmente os viajantes optam por comprar um chip de operadora local, mas é possível já sair de casa preparado com o OMeuChip.

A marca é uma das mais jovens no mercado de chips para viagens internacionais. Apesar da pouca idade, já vem se consolidando no setor como um produto que promete qualidade acima da média e diferenciais perante a concorrência.

Letícia Bufarah é diretora de marketing da Leapfone