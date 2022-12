Testes do 33Giga: conheça os melhores eletrônicos de 2022

Da Redação

Do 33Giga



30/12/2022 | 11:55



Ao longo do ano, a equipe do 33Giga testou uma série de produtos, como smartphones, headphones, assistentes virtuais e mais. Na galeria, você confere os 40 melhores eletrônicos de 2022. Se interessou por algum? É só clicar no link para conferir o review completo.

Echo Dot 4ª Geração. Confira o teste em https://bit.ly/3W7k6tA Echo Dot 4ª Geração. Confira o teste em https://bit.ly/3W7k6tA × Neo QLED 4K QN85B, da Samsung. Confira o review em https://bit.ly/3CTBd9m Neo QLED 4K QN85B, da Samsung. Confira o review em https://bit.ly/3CTBd9m × Watch 2 Lite, da Xiaomi. Acesse o teste completo em https://bit.ly/3Dsz2v4 Watch 2 Lite, da Xiaomi. Acesse o teste completo em https://bit.ly/3Dsz2v4 × Mi Pad 5, da Xiaomi. O review está disponível em https://bit.ly/3TNmdAH Mi Pad 5, da Xiaomi. O review está disponível em https://bit.ly/3TNmdAH × Tab P11 Plus, da Lenovo. Confira o teste completo em https://bit.ly/3suGlM9 Tab P11 Plus, da Lenovo. Confira o teste completo em https://bit.ly/3suGlM9 × Fone de ouvido bluetooth bandana. Veja o review do produto em https://bit.ly/3spaDzX Fone de ouvido bluetooth bandana. Veja o review do produto em https://bit.ly/3spaDzX × Kindle Paperwhite 11ª Geração. Acompanhe o review em https://bit.ly/3N755nu Kindle Paperwhite 11ª Geração. Acompanhe o review em https://bit.ly/3N755nu × PNB14, da Philco. O teste completo está disponível em https://bit.ly/3F7rz5B PNB14, da Philco. O teste completo está disponível em https://bit.ly/3F7rz5B × Linha Odor Out, da Superbac. O review completo está disponível em https://bit.ly/3pIRoQz Linha Odor Out, da Superbac. O review completo está disponível em https://bit.ly/3pIRoQz × Anker Soundcore Sport X10. Veja o teste completo em https://bit.ly/3QSdLPo Anker Soundcore Sport X10. Veja o teste completo em https://bit.ly/3QSdLPo × Doogee D11. Confira o review do 33Giga em https://bit.ly/3wtC26c Doogee D11. Confira o review do 33Giga em https://bit.ly/3wtC26c × Acer Nitro QG241Y Sbiip. Teste completo está disponível em https://bit.ly/3dYttdd Acer Nitro QG241Y Sbiip. Teste completo está disponível em https://bit.ly/3dYttdd × Motorola Edge 30 Pro. Reviews completo está disponível em https://bit.ly/3yTfR9Z Motorola Edge 30 Pro. Reviews completo está disponível em https://bit.ly/3yTfR9Z × Oclean Endurance Sonic Electric Toothbrush. O teste completo você vê em https://bit.ly/3aVQr3F Oclean Endurance Sonic Electric Toothbrush. O teste completo você vê em https://bit.ly/3aVQr3F × IMIlab 016 Basic. Leia o review completo em https://bit.ly/3ctOOuy IMIlab 016 Basic. Leia o review completo em https://bit.ly/3ctOOuy × Huawei WiFi AX2. Confira o teste completo em https://bit.ly/3OgWPAh Huawei WiFi AX2. Confira o teste completo em https://bit.ly/3OgWPAh × Microfone WM820 TikMic. Acompanhe o review completo em https://bit.ly/3B2Nc50 Microfone WM820 TikMic. Acompanhe o review completo em https://bit.ly/3B2Nc50 × Logitech M650. Veja o review do 33Giga em https://bit.ly/3B4h0OI Logitech M650. Veja o review do 33Giga em https://bit.ly/3B4h0OI × Echo Dot (3ª Geração). O teste completo você confere em https://bit.ly/3RN95v4 Echo Dot (3ª Geração). O teste completo você confere em https://bit.ly/3RN95v4 × Pro Edition Metal Detector. O teste completo está disponível em https://bit.ly/3PEQws2 Pro Edition Metal Detector. O teste completo está disponível em https://bit.ly/3PEQws2 × MX Keys Mini. Leia o review completo em https://bit.ly/3NxvHgg MX Keys Mini. Leia o review completo em https://bit.ly/3NxvHgg × Huawei Watch GT 3. O teste completo você confere em https://bit.ly/38Jd4aE Huawei Watch GT 3. O teste completo você confere em https://bit.ly/38Jd4aE × Elgin Smart Color. Veja a avaliação completa em https://bit.ly/38i35sq Elgin Smart Color. Veja a avaliação completa em https://bit.ly/38i35sq × Signature M650 L. Confira o review do 33Giga em https://bit.ly/3NvTUn2 Signature M650 L. Confira o review do 33Giga em https://bit.ly/3NvTUn2 × Copo Térmico Philco. Acompanhe o review completo em https://bit.ly/3lH8Cfl Copo Térmico Philco. Acompanhe o review completo em https://bit.ly/3lH8Cfl × Logitech MX Vertical. O teste completo está disponível em https://bit.ly/3PFYTU9 Logitech MX Vertical. O teste completo está disponível em https://bit.ly/3PFYTU9 × Echo Show 15. Confira o teste completo em https://bit.ly/38ondJC Echo Show 15. Confira o teste completo em https://bit.ly/38ondJC × Logitech M650 L Left. Veja o review do 33Giga em https://bit.ly/3Gk4hIo Logitech M650 L Left. Veja o review do 33Giga em https://bit.ly/3Gk4hIo × HyperX Pulsefire Raid. O teste completo você confere em https://bit.ly/3MVqJu4 HyperX Pulsefire Raid. O teste completo você confere em https://bit.ly/3MVqJu4 × Tronsmart Bang. O teste completo está disponível em https://bit.ly/3Kr44nR Tronsmart Bang. O teste completo está disponível em https://bit.ly/3Kr44nR × Beats Fit Pro. Confira o review completo em https://bit.ly/3Kr3OFp Beats Fit Pro. Confira o review completo em https://bit.ly/3Kr3OFp × Echo Buds, da Amazon. O teste completo está disponível em https://bit.ly/3KGkPv8 Echo Buds, da Amazon. O teste completo está disponível em https://bit.ly/3KGkPv8 × Wacom One. O teste completo você vê em https://bit.ly/3KCX7jk Wacom One. O teste completo você vê em https://bit.ly/3KCX7jk × TV UHD AI ThinQ, da LG. Veja o teste completo em https://bit.ly/3KCVzFW TV UHD AI ThinQ, da LG. Veja o teste completo em https://bit.ly/3KCVzFW × OnePlus 9R. O teste completo você confere em https://bit.ly/3q3PcUC OnePlus 9R. O teste completo você confere em https://bit.ly/3q3PcUC × Robô aspirador OB12. O teste completo você vê em https://bit.ly/3AXQbJX Robô aspirador OB12. O teste completo você vê em https://bit.ly/3AXQbJX × Foreo UFO 2. Confira o teste completo em https://bit.ly/3HvtjE7 Foreo UFO 2. Confira o teste completo em https://bit.ly/3HvtjE7 × Tronsmart Onyx Prime. O teste completo você acompanha em https://bit.ly/3rqKZez Tronsmart Onyx Prime. O teste completo você acompanha em https://bit.ly/3rqKZez × Mercusys MR70X. Veja o teste completo em https://bit.ly/3rqYBqc Mercusys MR70X. Veja o teste completo em https://bit.ly/3rqYBqc × Tronsmart Splash 1. O teste completo você confere em https://bit.ly/3Hu7xkg Tronsmart Splash 1. O teste completo você confere em https://bit.ly/3Hu7xkg ×