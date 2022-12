Para ajudar via web: projetos de educação que fazem a diferença

Da Redação

Segundo o estudo Perspectivas para a Filantropia Brasileira do IDIS (Desenvolvendo o Investimento Social), as causas sociais se fortaleceram durante a pandemia, ganhando maior aderência da sociedade. Entre as causas prioritárias, a educação é vista como uma das principais ferramentas de transformação social.

Não à toa, educação de qualidade é um tema abraçado por diversas esferas da sociedade, desde a Agenda Mundial das Nações Unidas (como um dos ODS — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), até jogadores de futebol e mobilizadores sociais de comunidades espalhadas pelo Brasil.

Conheça algumas iniciativas sociais que você pode apoiar neste fim de ano.

Pró-Saber SP

A comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, tem mais habitantes que 94% dos municípios brasileiros. Apesar de populosa, a região é marcada pela falta de continuidade de políticas públicas em diferentes áreas e ainda com poucas opções de lazer e cultura. É nesse universo, que o Pró-Saber SP, organização da sociedade civil, trabalha para garantir o direito de toda criança se alfabetizar.

As leituras são feitas por meio do programa Pró Ler & Brincar, que utiliza a leitura e a brincadeira como ferramenta de educação e transformação, convidando as crianças a mergulharem no mundo da leitura enquanto brincam. Para potencializar seus trabalhos, desde 2019, a organização conta com uma Biblioteca Infanto Juvenil gratuita, que está de portas abertas para toda a comunidade e além dela.

Para apoiar o projeto, é possível doar qualquer valor (inclusive via PIX) por meio do site: https://benfeitoria.com/ projeto/ensinar-a-ler-e-nosso- superpoder-12jq?ref=imprensa

As empresas também estão engajadas no Pró-Saber SP. Para a viabilidade econômica do Pró-Saber SP, a organização também conta com um bazar de roupas e brinquedos, no qual os valores arrecadados são revertidos na compra de livros, materiais e demais recursos do dia a dia.

Para apoiar o Bazar, a empresa Galderma criou a campanha Natal do Bem com a ação “Para cada brincadeira, uma nova história”. Na campanha, os colaboradores são incentivados a doar um brinquedo novo ou em bom estado, ou fazer uma doação em dinheiro.

Rede Cruzada

A Rede Cruzada, organização do Rio de Janeiro, iniciou sua jornada há mais de 100 anos com a Cruzada Nacional contra a Tuberculose e foi se transformando junto com a sociedade.

Atualmente a organização social atende mais de 800 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, em quatro unidades, oferecendo contraturno para alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, e aulas regulares em Educação Infantil.

Doe pelo site com qualquer valor: Doação – Rede Cruzada

Instituto Família Barrichello

O Instituto Família Barrichello, criado pelo piloto Rubens Barrichello, nasceu em 2005 como entidade sem fins lucrativos, para combater à desigualdade e a exclusão social. Desenvolve projetos inovadores capazes de provocar impacto social e mudanças de comportamento, bem como gerar novas possibilidades sociais, contribuindo para abrir horizontes de crianças, adolescentes, jovens e idosos.

A direção está focada na promoção da ética, da cidadania e do fortalecimento dos vínculos e valores familiares e comunitários. Atuando em rede com organizações sociais, movimentos e escolas públicas localizadas em bairros com registro de alta vulnerabilidade social e econômica, o Instituto Barrichello tem o Esporte, a Atividade Física e o Brincar como ferramenta de transformação que promove educação, desenvolvimento humano e gera qualidade de vida.

Em 2021, beneficiaram mais de 3 mil pessoas semanalmente em 7 projetos, alcançando 34 territórios em 12 municípios diferentes. Mais de 17 mil pessoas de todas as idades já foram atendidas pelos projetos do Instituto Família Barrichello nesses 16 anos de atuação.

Para doar: Doe Agora – Instituto Barrichello

Colégio Mão Amiga

O Colégio Mão Amiga é uma organização da sociedade civil que está localizada no bairro Jardim Santa Júlia, periferia da cidade de Itapecerica da Serra, a 1 Km da divisa com o município de São Paulo, região de grande vulnerabilidade social.

Há 16 anos luta contra a desigualdade social no Brasil, e sua atividade se diferencia por ser uma escola filantrópica de educação formal, que atende aproximadamente 700 crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, com o objetivo impulsionar o poder transformador de cada aluno por meio da educação e de atividades socioculturais para quebrar o ciclo da pobreza.

Neste Natal, estão recebem doações de empresas para ações de voluntariado e arrecadação de recursos. É possível contribuir através do site: https://www.colegiomaoamiga. org.br/doe-agora.