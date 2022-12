Latin NCAP avalia JAC, Sportage e Mitsubishi; veja como se saíram em teste de segurança

Da Redação

A sexta e última publicação do ano de 2022 do Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe, Latin NCAP, mostra um resultado preocupante de zero estrela para o JAC E10X, três estrelas a melhorar para o Kia New Sportage e cinco estrelas para o Mitsubishi Outlander.

O primeiro veículo elétrico avaliado pelo Latin NCAP, o JAC E10x, também chamado de e-JS1, E-S1, produzido na China e montado no México, ganhou zero estrela. O JAC E10X, que oferece dois airbags como equipamento padrão, atingiu 0,00% em ocupante adulto, 6,34% em ocupante infantil, 20,25% em proteção de pedestres e usuários vulneráveis das estradas e 6,98% em assistência à segurança.

O modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, chicotada cervical e proteção de pedestres. O JAC E10x não oferece Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) padrão.

No impacto frontal apresentou estrutura instável e também estrutura instável para a área dos pés. A proteção torácica do motorista foi pobre, o que significa uma alta probabilidade de ferimentos com risco de vida, levando a zero ponto na colisão frontal para a segurança dos adultos.

O sistema de corte de emergência para evitar o risco de choque elétrico após uma colisão não funcionou no teste de colisão frontal, criando riscos adicionais e sérios que não devem ser negligenciados. O resultado é válido para a versão elétrica e de combustão interna do modelo, chamada de S1. A avaliação foi realizada sem qualquer cooperação do fabricante.

O Kia Novo Sportage, produzido na Coreia do Sul e na Eslováquia, alcançou três estrelas. O Novo Sportage, que agora oferece seis airbags e ESC como equipamento padrão, atingiu 82,31% em ocupante adulto, 71,57% em ocupante infantil, 47,56% em proteção de pedestres e usuários vulneráveis das estradas e 55,81% em assistência à segurança.

O modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção de pedestres e ESC.

O Sportage foi avaliado como um modelo gêmeo corporativo do Hyundai Tucson recentemente avaliada pelo Latin NCAP no início de 2022. O fabricante decidiu padronizar os seis airbags e o ESC como consequência do teste realizado ao Hyundai Tucson em 2022. O veículo tem outros equipamentos opcionais que, se disponibilizados de forma mais ampla, poderiam melhorar a classificação.

O Novo Sportage foi avaliado como uma decisão voluntária do fabricante e o resultado é válido para todas as plantas de produção. Este resultado é válido desde VIN: KNAPU81CMN7093201 e início da produção de 15 de julho de 2022, para veículos produzidos na fábrica da Coreia do Sul e para VIN: U5YPX81DBPL089757 e início da produção de 16 de setembro de 2022, para veículos produzidos na fábrica da Eslováquia.

O Mitsubishi Outlander, produzido no Japão, alcançou cinco estrelas. O Outlander com sete airbags (dois frontais, um para o joelho do motorista, dois laterais para o corpo e dois laterais de cortina para a cabeça), e ESC como equipamento padrão, ganhou 90,5% em ocupante adulto, 91,33% em ocupante infantil, 54,71% em proteção de pedestres e usuário vulneráveis das estradas e 84,17% em assistência à segurança.

O modelo foi avaliado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical, proteção de pedestres, frenagem autônoma de emergência (AEB) na cidade e interurbano, detecção de ponto cego e ESC.

O Outlander mostrou bom desempenho em geral, estruturas de impacto frontal estáveis, proteção adequada a boa nos quatro testes dinâmicos e de colisão para adultos e proteção quase total para ocupantes infantis. O modelo foi avaliado por decisão voluntária do fabricante.

Kia Novo Sportage (seis airbags)

O Novo Sportage foi equipado com seis airbags e ESC padrão por volta da mesma época que seu gêmeo corporativo, o Tucson — testado no início de 2022 como resultado de que o Latin NCAP selecionou o Tucson com dois airbags padrão para os testes.

O Novo Sportage também estava disponível em alguns mercados com apenas dois airbags, mas o fabricante decidiu rapidamente atualizar para seis airbags e ESC padrão após o Latin NCAP ter selecionado e testado o Tucson com dois airbags no início de 2022.

O Novo Sportage agora também oferece como padrão, além de seis airbags e ESC, cintos de três pontos em todas as posições de assentos, sinalização i-Size, SBR para os dois passageiros dianteiros e sistemas de limitação de velocidade.

Para o Novo Sportage, o Latin NCAP não avaliou equipamentos opcionais, tais como frenagem autônoma de emergência, sistemas de suporte de pistas e detecção de borda de estrada, como foi feito para o Tucson, pois sua disponibilidade não atende aos requisitos do Latin NCAP.

O Kia Novo Sportage foi avaliado no teste frontal e mostrou desempenho semelhante ao de seu gêmeo Hyundai Tucson; entretanto, a desaceleração frontal mostrou ligeiras diferenças, embora tenha mantido uma pontuação de proteção dos ocupantes muito semelhante. O impacto lateral posterior mostrou o mesmo desempenho, bem como proteção de pedestres.

A falta de tecnologias de assistência à segurança explica o resultado de três estrelas do New Sportage. O resultado é válido a partir do VIN: KNAPU81CMN7093201 com início de produção em 15 de julho de 2022 para veículos produzidos na fábrica sul-coreana e para U5YPX81DBPL089757 com início de produção em 16 de setembro de 2022 para veículos produzidos na fábrica eslovaca.

Mitsubishi Outlander (sete airbags)

O Outlander mostrou bom desempenho em geral, estruturas estáveis em impacto frontal, proteção adequada a boa nos quatro testes dinâmicos e de colisão para adultos e proteção quase total para ocupantes infantis.

A proteção de pedestres foi média e as tecnologias de assistência à segurança mostraram bom desempenho. O modelo também está equipado com airbag central, mas somente em algumas versões e em alguns mercados.