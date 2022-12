5 livros gratuitos que você pode baixar em seu Android

Bianca Bellucci

Na aba de livros do Google Play existe uma seção apenas com obras que podem ser baixadas gratuitamente – veja aqui como encontrá-la. Embora nem todos sejam grandes best-sellers, é possível encontrar títulos que prometem ser uma boa alternativa aos aplicativos. A seguir, o 33Giga separou uma lista com cinco destes livros gratuitos que estão disponíveis para Android. Confira!

1. Dom Casmurro, de Machado de Assis

Um clássico da literatura brasileira, o livro é narrado em primeira pessoa por Bentinho. O protagonista fala sobre seu relacionamento com Capitu e uma possível traição da esposa com seu melhor amigo, Escobar.

2. O Pequeno Livro de Hai-kais do Menino Maluquinho, de Ziraldo

Hai-kai é uma pequena composição poética de origem japonesa. E, neste livro, o poeta Ziraldo conta em hai-kais as observações do seu mais famoso personagem sobre a natureza, as relações com a família, com os amigos e consigo mesmo.

3. Brasil Fantástico: Histórias fantásticas saindo do nosso saco folclórico, de André Vianco

O autor brasileiro fala sobre a importância do legado folclórico para a criação de histórias fantásticas com um gostinho nacional.

4. Imortais, de Eva Fairwald

Os Elfes são seres que possuem a imortalidade em suas mãos, mas não compartilham com as outras raças. Até que os humanos encontram o Jardim Sagrado e suas maçãs mágicas. Esta fábula só está disponível na versão online – permanentemente, como garante o Google Play.

5. Acordando com Jeff The Killer, de Batuta Ribeiro

Uma história de terror baseada na creepypasta “Jeff, the killer”. Trata-se de um terrível assassino em série que entra em seu quarto no meio da madrugada e que fica observando você dormir.