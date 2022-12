Prefeitos da região lamentam a morte de Pelé

Da Redação



29/12/2022 | 22:00



Após a morte de Pelé, fãs e autoridades publicaram fotos e textos lamentando a morte do ex-jogador. Entre eles, os prefeitos do Grande ABC.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), onde Pelé fez seu primeiro gol pelo Santos, ainda na década de 50, foi um deles. No Instagram, ele postou: "Um atleta que consegue parar uma guerra pelo seu talento, merece o reinado que tem. Obrigado, #ReiDoFutebol!".

Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, disse "Obrigado por toda a alegria proporcionada aos fãs do bom futebol, do futebol arte. Você é eterno". Prefeito de São Caetano, o também tucano José Auricchio Júnior comentou que Pelé "ensinou ao mundo como encantar sendo o maestro de um verdadeiro esquadrão".

Marcelo Oliveira (PT), prefeito de Mauá, postou uma foto com a data de nascimento e de morte do rei do futebol. Prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli também se manifestou e escreveu: "mudou a história do futebol brasileiro e mundial".

Guto Volpi (PL), disse apenas que recebeu a notícia de Pelé com tristeza. José de Filippi Júnior (PT), prefeito de Diadema, não se manifestou nas redes sociais.