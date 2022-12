Diário terá caderno especial sobre Pelé

Da Redação



29/12/2022 | 21:08



Nesta sexta-feira (30), o Diário publica, em sua edição impressa, um caderno especial com a cobertura sobre a morte de pelé, a repercussão no meio esportivo, no noticiário internacional e as histórias dele no Grande ABC.

Na próxima segunda (2), o Diário Online também irá acompanhar o velório na Vila Belmiro e, posteriormente, o enterro de Pelé. O conteúdo especial estará nas bancas de todo o Grande ABC amanhã (30) e também disponível na versão online, para assinantes.