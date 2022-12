Ponte Preta convoca conselho para votação de proposta para recuperação judicial

29/12/2022 | 20:25



Com o objetivo de se organizar financeiramente e ter um 2023 diferente, a Ponte Preta pode optar pela recuperação judicial. Nesta semana, o clube convocou seus conselheiros para 'apresentação, discussão e votação da proposta'. A reunião será realizada em 11 de janeiro, às 18h30.

Com situação financeira delicada, a Ponte Preta convive com uma série de penhoras e bloqueios de seus faturamentos. Somente em 2022, mais de R$ 8 milhões foram bloqueados ou penhorados, o que acarretou em salários atrasados de funcionários, atletas e prestadores de serviço.

A recuperação judicial tem sido adotada por muitos clubes brasileiros, como Figueirense, Coritiba e Chapecoense. Rival em Campinas, o Guarani também discute a ideia. O objetivo é reunir todos os credores, apresentar plano de pagamento e desenvolver a atividade desportiva sem bloqueios financeiros.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na última semana a tabela detalhada do Paulista A2. A Ponte Preta estreia no primeiro dia, 14 de janeiro (sábado), às 15h30, diante do Velo Clube, em Rio Claro.