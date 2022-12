Santo André foi palco do primeiro gol de Pelé

Da Redação



29/12/2022 | 19:41



Pelé, Rei do Futebol, que morreu nesta quinta-feira (29), em São Paulo após enfrentar um câncer de cólon, é o maior nome do futebol brasileiro e mundial de todos os tempos. O jogador, conhecido internacionalmente, tinha 1.283 gols marcados, 1.091 deles pelo Santos, único clube que defendeu no Brasil. E o primeiro deles foi justamente em Santo André, contra o Corinthians da Vila Alzira, o Corintinha. A partida ocorreu no Estádio Américo Guazelli, que não existe mais.

Eleito melhor atleta do século 20, tricampeão mundial com a Seleção Brasileira e bicampeão mundial com o Santos, entre outros fatos e feitos, Pelé possibilitou um cessar-fogo de dois dias durante uma guerra civil na Nigéria apenas para que o Peixe pudesse fazer um amistoso naquele país. “Um atleta que consegue parar uma guerra pelo seu talento, merece o reinado que tem! Obrigado Rei do Futebol”, agradeceu o prefeito de Santo André, Paulo Serra.

Voltando 66 anos no tempo, em 7 de setembro de 1956, menos de um mês após desembarcar na Vila Belmiro, Pelé subiu a serra com o Santos, que fora convidado para participar de uma partida comemorativa ao Dia da Independência contra o Corinthians da Vila Alzira. Aos 15 anos, o então garoto conhecido como Gasolina estreou profissionalmente pelo Peixe ao entrar em campo no segundo tempo, no lugar do artilheiro Del Vecchio, e aos 34 minutos marcou um golaço: partiu desde o meio de campo, passou por três marcadores e finalizou por entre as pernas do goleiro Zaluar, marcando o sexto gol da goleada por 7 a 1 do Peixe sobre o Galo Preto da Vila Alzira.

O Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa conta em seu acervo com uma peça muito especial: a súmula daquela partida, escrita a mão por uma importante figura do esporte andreense, Nelson Cerchiari. Como aquele era um jogo festivo, não contava com profissionais da Federação Paulista de Futebol ou qualquer outra instituição. Assim, em um pedaço de papel, as escalações das equipes e o tempo dos gols foram anotados de maneira improvisada, à caneta.

No manuscrito, inclusive, o gol inicialmente acabou sendo creditado a Raimundinho. Posteriormente, entretanto, Cerchiari rasurou e corrigiu a súmula, escrevendo ao lado o nome de Pelé. No entanto, se houve essa confusão com relação ao autor do tento, o goleiro Zaluar sempre carregou com orgulho ter sido o primeiro a sofrer um gol do Rei – a ponto de acrescentar o fato em seu cartão de visitas: “Zaluar Torres Rodrigues, goleiro 1º gol Pelé”.

A súmula pertencia a Nelson Sacilotto, diretor do Departamento de Educação, Cultura e Esportes de Santo André e organizador daquela partida, e foi doado ao museu andreense por seu filho, Milton Sacilotto, que repassou ainda fotos e recortes de jornal que contam a história daquele jogo.

“É muito importante preservar a memória da cidade, ainda mais porque aquela partida possui uma dimensão maior, ao fazer parte da história do maior jogador do país. Por isso eu quis que esse documento pudesse ser visto por todos. É também uma forma de homenagear meu pai”, disse Milton Sacilotto.

Além destes itens, compõem o acervo uma réplica da camisa do Santos utilizada na época, doada pelo clube santista quando a súmula foi emprestada para o Memorial das Conquistas (museu do Santos FC), em 2020, em uma exposição que celebrou os 80 anos de Pelé.

Aos 82 anos, Pelé estava internado há um mês no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, ocasionada por um câncer no cólon. Ele deixa sete filhos, nove netos e a esposa Márcia Aoki. O velório do Rei será na Vila Belmiro, estádio do Santos, cidade onde será sepultado.