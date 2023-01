Os Dotta em São Caetano. Paschoal jogava bola com Massei. Guilherme tocou com os Jet Black’s... E o estúdio Famula fotografou esta família.

Ademir Medici

Paschoal e Guilherme

Texto: Renato Dotta

Meu avô Paschoal costumava dizer que foi amigo de infância, de jogar bola na rua, do ex-prefeito de São Caetano, Oswaldo Samuel Massei, com quem ele teria se reencontrado depois de adulto e sido muito bem recebido.

A exemplo de meu pai (Laércio Dotta, o que foi colaborador do News Seller), Paschoal também trabalhou na Nordon, e foi funcionário do gerente francês Roger Adam, de quem foi muito amigo.

Roger Adam faleceu no desastre da Varig ocorrido em Orly, França, em 1973. O mesmo no qual faleceram o cantor Agostinho dos Santos, o senador Filinto Müller e a modelo e atriz Regina Léclery.

Hoje, Roger Adam dá nome a uma travessa da Avenida Industrial, em Santo André (atrás do prédio da antiga UniABC).

Paschoal foi arrendatário (não sei se esse é o termo correto) de várias bancas de jornais, entre as quais uma que fica em frente ao atual Museu de Santo André.

UM GUITARRISTA

Meu tio Guilherme, irmão mais velho do meu pai, nascido em 1944 e falecido no fim dos anos 90, tentou carreira musical, foi amicíssimo do cantor Jerry Adriani (minhas tias continuaram a ir em shows dele, Jerry, até o fim de sua carreira e eram bem recebidas em seu camarim), e foi componente de uma das formações do grupo musical The Jet Black''''s.

A amizade do Guilherme com o Jerry pode ser confirmada em uma entrevista que ele deu à revista “Raízes”, da Fundação Pró-Memória de São Caetano, anos atrás.

Meu tio também foi amigo do radialista Antônio Aguillar, que a página “Memória” já citou algumas vezes, e que mora em São Paulo. Eu mesmo cheguei a trocar mensagens com Aguillar).

SÃO CAETANO, 1946...

Em preto e branco, uma imagem da família Dotta, com o carimbo de um estúdio que fez história em São Caetano, R. Famula & Irmão Photo. Era 1946...

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: família Dotta; pesquisa: Renato Dotta

OS DOTTA. A família reunida em 1946. Paschoal Dotta e seu concunhado, Diogo Martins; dona Yolanda (a vó Landa) com o pequeno Guilherme; à direita, Isabel, irmã de Yolanda, segurando Laércio Dotta, com meses de idade; no destaque, Guilherme Dotta, o guitarrista do famoso Jet Black''''s, sucesso da Jovem Guarda

Era 1973.

E meio século se passou...

Todos os alunos que se formavam no curso de torneiro-mecânico nas escolas do Senai saiam praticamente empregados. “O mercado de trabalho para eles é muito bom no Grande ABC”, informava Luiz Gonzaga de Sá Pinto, diretor do Senai de São Bernardo, em entrevista ao Diário.

E HOJE?

Empresa que atua em projetos industriais nas áreas de energia, mineração, celulose, óleo e gás, entre outros, está com vagas de emprego para mecânico-montador, caldeireiro e encanador industrial.

Oferece alojamento e refeição no local.

Contratação imediata em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul.

Cf. anúncio descoberto por Luiz Soares da Cruz, o Lulinha, do movimento sindical do Grande ABC.

PALPITE DA MEMÓRIA – A explicação é que novos “Grandes ABC” são formados e se espalham por esse mundão que é o Brasil.

No que o Grande ABC original errou? Quem errou? Nossos governantes? Nossas lideranças empresariais e de trabalhadores? Como enfrentar o fenômeno da desindustrialização?

As respostas podem estar nas origens da industrialização do Grande ABC, lá atrás, fenômeno ainda pouco estudado, apesar dos livros, dissertações, consórcios e congressos de história.

É nesta realidade que iniciamos um novo ciclo no 2023 ainda criança.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 2 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8273

MANCHETE – Prefeitos expõem planos de governo.

Todos os eleitos, à exceção de Diadema e Rio Grande da Serra, conseguiram fazer seus candidatos para a presidência das Câmaras, a saber:

Santo André, Franco Masiero

São Bernardo, Gilberto Frigo

São Caetano, Maurílio Teixeira

Diadema, Edgar Silvério de Souza

Mauá, Clóvis Volpi

Ribeirão Pires, Dalton Hamada

Rio Grande da Serra, Demerval Ferreira Fernandes

SANTOS DO DIA

Basílio Magno (Turquia, Capadócia, 329-379). Escreveu as famosas “Constituições”, primeira regra de vida espiritual destinada aos religiosos e referência para toda a vida religiosa posterior.

Gregório de Nazianzeno, bispo e doutor da Igreja.

Serafim de Sarov

Macário de Alexandria

HOJE

Festa do Santíssimo Nome de Jesus

Em 2 de janeiro de...

1838 – Império institui o Arquivo Público Nacional, no Rio de Janeiro.

1903 – Do correspondente na Estação Rio Grande (hoje ‘da Serra’).

Devido aos maus caminhos, e mesmo a algum desleixo, dia 21 de dezembro (de 1902) aconteceu cair, no Rio Grande, uma carroça com dois burros pertencentes ao Sr. André Cazzaro.

O carroceiro conseguiu salvar um dos animais, perecendo o outro. Retiraram a carroça, arreios, etc, ficando o animal morto na água que serve aos moradores residentes à margem do rio.

Ouvimos que o subdelegado providenciou, a bem da higiene, a retirada do animal.

1958 - O imigrante polonês Samuel Klein instala a primeira loja da rede Casas Bahia, na avenida Conde Francisco Matarazzo, 567, em São Caetano.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 2 de janeiro: Bacuri (MA), Baia da Traição e Gurjão (PB), Capela Nova (MG), Castelo (ES), Lagoa Nova (RN) e Maravilha (AL).