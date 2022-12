Para Thiago Auricchio, Elvis ainda não morreu

Da Redação



É bem verdade que nem todos os projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa são de extrema relevância, mas alguns superam a capacidade de ter impacto zero na vida do cidadão. É o caso do projeto de autoria do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que institui no Estado o ''Elvis Presley Day''. Isso mesmo, dia em comemoração ao cantor Elvis Presley. O dia celebrado seria todo 16 de agosto, data de sua morte, em 1977. "Criar em São Paulo o Elvis Presley Day é dar continuidade à história do cantor", justificou o parlamentar no documento, como se fosse necessária uma lei para manter sua história viva. Curioso é que Thiago, que costuma falar de suas propostas nas redes sociais, não fez nenhuma menção ao Dia do Elvis Presley. A exemplo do aumento salarial para si próprio, que ele votou a favor e ficou quietinho...

Bastidores

À espera da lista

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará pronunciamento hoje, às 11h, quando deve anunciar a formação completa do seu ministério. O petista ainda precisa confirmar 16 nomes do primeiro escalão. Pelo menos um político do Grande ABC está ansioso para conhecer a lista que provavelmente será revelada hoje: o deputado federal não reeleito Vicente Paulo da Silva (PT). Afinal, caso Lula confirme Paulo Teixeira (PT) como ministro das Comunicações, Vicentinho fica com a cadeira e vai para seu terceiro mandato. Isso porque Luiz Marinho e Alexandre Padilha já foram alçados à condição de ministros, e ele é terceiro suplente.

Maratona cultural

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, está sendo preparada para maratona cultural que integrará a programação preparada para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), domingo. O espaço vai abrigar dois palcos onde a arte de todos os cantos do País se encontrará no Festival do Futuro, com apresentações que serão realizadas em dois horários: das 10h às 13h, quando tem início a cerimônia de posse, e a partir das 18h30. A previsão é que o último show do dia comece por volta das 3h10, já na madrugada de segunda-feira. Ou seja, muita gente vai faltar no trabalho no primeiro dia útil da semana e de 2023. Inclusive integrantes de caravanas do Grande ABC que já se organizaram para acompanhar a posse do petista. Tem até quem fala em dormir no carro ou em barracas.