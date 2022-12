Palavra do Leitor - 29 de dezembro de 2022

Da Redação



CVC ­- 1

''CVC corre risco de quebrar, alerta estudo de consultoria'' (Economia, ontem). Espero que deem a volta por cima. É uma empresa importante para movimentar o turismo no nosso País e gerar muitos empregos.

Denise Aparecido - do Instagram

CVC -­ 2

Culpa dos "fica-em-casa-economia-vê-depois". O calça apertada saiu... Deveriam insentar qualquer tipo de imposto dessa empresa porque o causador disso tudo foi o Estado e a galera que apoiava a desgraca toda. Coitados dos trabalhadores.

Jonatas Cherez Navarro - do Facebook

CVC -­ 3

Infelizmente, as empresas de turismo/aviação são muito sensíveis a períodos delicados, como no caso recente da pandemia, guerra da Ucrânia e aumento do preço do petróleo. Mas como é uma empresa consolidada, depende da renegociação da dívida de curto prazo.

Arthur Kelvin - do Instagram

CVC -­ 4

Espero que consigam apoio do governo, da secretaria do turismo e de especialistas para que consigam superar e continuar proporcionando turismo de boa qualidade!

Sandra Saade - Capital

Consórcio

Os prefeitos das cidades de São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires decidiram sair do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Desta vez foram estes municípios, em passado recente foram outros. Aos 32 anos de idade, este Consórcio ainda não passou da fase de adolescência, pois os participantes pouco trabalham em conjunto para mostrar força regional. Foi decisão política e imatura. Então já passou da hora de definir o rumo, ou funciona para valer ou acaba de vez, simples assim.

Walmir Ciosani - São Bernardo

Cleide Bochixio

É com grande pesar que recebemos a notícia da morte da professora Cleide Bochixio (Política, ontem). Fui um daqueles que tiveram a oportunidade (e por que não dizer felicidade?) de, por vezes, estar ao lado dessa grande dama. Em todas elas, pude aprender alguma coisa e lhe sou muito grato. Mulher inteligente, perspicaz, diligente que fará muita falta a todos que puderam, em algum momento, estar ao seu lado. Grande perda para a família, os amigos, a sociedade e, especialmente, para a cidade de Santo André.

Robinson Henriques Alves - São Caetano

Lula -­ 1

Lula, o descondenado, decide voltar a cobrar imposto federal sobre combustíveis. Como isso, os combustíveis ficarão mais caros e o novo governo pretende arrecadar cerca de R$ 50 milhões. Ao fim das contas, para sustentar 37 ministérios recheados de cumpanheiros, o povo precisa dar também sua cota de sacrifício, não é mesmo? Esse é o governo eleito pelos que fizeram um "L".

Vanderlei A. Retondo - Santo André

Lula ­- 2

Se o futuro presidente não privilegiar ações que resultem em avanços na área econômica, como equilíbrio fiscal e respeito às regras de mercado, que se traduzam em estímulo à criação de empregos e distribuição de renda, sua preocupação de erradicar a pobreza vai sucumbir. Ou seja, com a situação adversa que recebe as contas públicas, Lula, literalmente, vai iniciar sua gestão como refém da economia. E não será com discursos populistas ou culpando seus antecessores que vai ser aclamado como bom presidente.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

