Putin anuncia construção de novas embarcações de guerra

29/12/2022 | 10:27



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou a encomenda de novas embarcações de guerra e prometeu nesta quinta-feira, 29, fortalecer ainda mais a marinha de seu país. "Vamos acelerar e aumentar os volumes de construção de navios de vários projetos, equipá-los com as armas mais modernas e conduzir treinamentos operacionais e de combate com base na experiência adquirida durante a operação militar especial", disse, referindo-se à guerra lançada por Moscou na Ucrânia em fevereiro.

As encomendas incluem uma corveta, um navio caça-minas e o submarino nuclear Generalissimus Suvorov.

"Isso garantirá a segurança da Rússia nas próximas décadas", disse Putin.

Outro submarino do mesmo tipo, o Imperador Alexandre III, será encomendado após testes.