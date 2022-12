Crescimento populacional

Do Diário do Grande ABC



29/12/2022 | 10:26



Dois milhões, setecentos e vinte e cinco mil, duzentos e nove habitantes. Esse é o número atualizado dos moradores das sete cidades, de acordo com prévia do Censo Demográfico divulgada ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). São Bernardo segue sendo o município mais populoso da região, seguido por Santo André, Diadema, Mauá, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O levantamento ainda não está concluído, mas, devido às projeções feitas com base nos dados já disponíveis, é bastante provável que o resultado final não seja muito diferente do que o ora apresentado. Daí os prefeitos já terem informações suficientes para começarem a planejar o futuro.

Em relação há 12 anos, quando o último Censo havia sido realizado, o número de habitantes do Grande ABC saltou 6,81%. Não se trata de um crescimentou absurdo, mas é certo que trará impactos em várias áreas, especialmente na saúde e educação. Quanto mais pessoas, maior a necessidade de vagas nas escolas e consultas nas unidades de saúde. Por isso, os gestores devem dar o máximo de atenção aos dados revelados pelo IBGE. Ignorá-los é colocar em risco a eficiência dos serviços públicos ­ que, diga-se, precisam melhorar bastante. As políticas governamentais devem ser todas assentadas em estatísticas demográficas oficiais; e não há fonte de consulta mais preciosa do que esta.

Os 832.347 moradores de São Bernardo, assim como os 775.640 de Santo André, os 404.738 de Diadema, os 383.280 de Mauá, os 166.847 de São Caetano, os 116.174 de Ribeirão Pires e os 45.183 de Rio Grande da Serra, serão mais bem cuidados se os prefeitos de suas respectivas cidades considerarem o impacto do crescimento vegetativo dos municípios, apontado pelo Censo, no momento de se fazer, por exemplo, a divisão orçamentária. O Grande ABC está ficando maior. E os gestores não podem fechar os olhos às demandas que essa expansão trazem consigo, assim como as pressões que ela desperta no cotidiano administrativo. Quando a população aumenta, ampliam-se também as necessidades.