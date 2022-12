Confira todos os detalhes sobre a 97ª edição da Corrida de São Silvestre

28/12/2022 | 22:53



A 97ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre movimenta, mais uma vez, as ruas de São Paulo neste sábado (31). São esperados mais de 35 mil corredores, entre campeões, famosos e anônimos, nas ruas da capital paulista para a mais famosa corrida de rua do país.

A edição deste ano terá sua largada e sua chegada programada para acontecer mais uma vez na Avenida Paulista, um dos maiores cartões postais de São Paulo. Além disso, a corrida de rua contará com algumas categorias visando a inclusão de todos os participantes na prova.

HORÁRIO E LOCAL

A largada da Corrida Internacional de São Silvestre está programada para acontecer às 7h40 da manhã (para a elite feminina) e 8h05 da manhã (para a elite masculina). O trajeto começará na Avenida Paulista.

ONDE RETIRAR OS KITS PARA A PROVA

Os participantes da Corrida Internacional de São Silvestre podem retirar os kits para a prova a partir do dia 27 de dezembro no hall nobre do Palácio das Convenções do Anhembi, das 9h às 20h. No dia 30 o horário é das 9h às 17h.

PERCURSO DA PROVA

A Corrida Internacional de São Silvestre segue com o seu percurso mais conhecido em 2022. Começando pela Avenida Paulista, os participantes passarão pela Avenida Pacaembu, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Rua Barão de Limeira e Avenida Brigadeiro Faria Lima.

ONDE ASSISTIR

A Corrida Internacional de São Silvestre terá transmissão da TV Gazeta e da TV Globo.