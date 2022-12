Messi assiste à vitória do PSG em casa durante folga após conquista da Copa

28/12/2022 | 21:45



De férias após a conquista da Copa do Mundo com a Argentina, Messi acompanhou mais uma vitória do PSG no Campeonato Francês. Nesta quarta-feira, o astro argentino postou nas redes sociais um vídeo assistindo ao jogo da equipe da capital contra o Strasbourg.

De acordo com o técnico do time francês Christophe Galtier, Messi deve seguir de folga até os primeiros dias de 2023. De acordo com o treinador, o craque argentino recebeu alguns dias a mais por conta de toda a comemoração pelo título mundial com a Argentina.

"Ele voltou para a Argentina para as comemorações (do título mundial), o desfile, e decidimos que ele ficaria de folga até primeiro de janeiro. E, então, ele voltará para se juntar ao time, no dia 2 ou 3, para estar em condições de voltar às competições", afirmou o treinador francês em coletiva nesta semana.

MESSI DE VOLTA AO PSG

Levando em conta o que o Christophe Galtier disse em coletiva nesta semana e a agenda de jogos do PSG no começo de janeiro de 2023, Messi deverá estar disponível para a equipe da capital francesa no dia 6 de janeiro contra o Châteauroux, pela Copa da França.

Se não jogar na partida pela Copa, Messi estará à disposição para o duelo contra o Angers, em 11 de janeiro, pelo Campeonato Francês em partida marcada para ser disputada no Parque dos Príncipes.