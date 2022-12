Holandês Cody Gakpo começa a treinar no domingo com o elenco do Liverpool

28/12/2022 | 20:40



Com grande destaque em suas redes sociais, o Liverpool anunciou, nesta quarta-feira, que o atacante holandês Cody Gakpo, vindo do PSV Eindhoven, vai se juntar oficialmente ao elenco do time inglês no domingo, data da abertura da janela de transferências.

"Este é um ótimo clube para eu entrar e tentar mostrar o que posso (fazer) e tentar ajudar o time a alcançar momentos mais bonitos do que já fizeram nos últimos anos", disse Gakpo ao site do Liverpool. Autor de três gols na Copa do Mundo, Gakpo, de 23 anos, foi recebido pelo técnico Jurgen Klopp e conversou com o compatriota Van Dijk, um dos líderes da equipe inglesa.

"Nós estamos bastante ansiosos para iniciarmos os trabalhos com ele na equipe nos próximos dias", disse Klopp, que poderá usar o atleta pela primeira vez dia 7, contra o Wolwerhampton, pela Copa da Inglaterra.

Apesar dos clubes não revelarem o valor da transação, vários meios de comunicação europeus apontam para a quantia de 50 milhões de libras (cerca de R$ 316 milhões). Gakpo marcou 55 gols e deu 50 assistências em 159 partidas pelo PSV. Na temporada 2022/23, o atleta somou 24 jogos, com 13 gols e 17 assistências.

Na Copa do Mundo do Catar, Gakpo foi um dos destaques da Holanda, eliminada pela Argentina nas quartas de final. Em cinco partidas, o atleta marcou três gols.