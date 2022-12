Santo André zera fila de espera por consulta com neurologista infantil

Da Redação



28/12/2022 | 19:40



A cidade de Santo André zerou o número de crianças à espera de consulta com neurologista infantil, em sua maioria pacientes de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

Segundo a prefeitura, a demanda represada, que chegou a quase 2 mil crianças em abril, após o desligamento do único neurologista infantil, foi absorvida com a incorporação a partir de outubro de dez novos profissionais, que realizaram cerca de 600 atendimentos por mês, permitindo zerar a fila a partir de janeiro.

“A partir de outubro, com a contratação dos profissionais no Reabilita, agendamos cerca de 600 pacientes mês respeitando os critérios técnicos de regulação, o que levou em janeiro a uma oferta de vagas suficiente para contemplar os casos que ainda aguardam em fila de espera. Consideramos um excelente tempo resposta entre a solicitação médica e o atendimento com o referido especialista”, comemora a diretora do Departamento de Gestão Estratégica da Secretaria da Saúde de Santo André, Graziele Massiero Gonçalves.

O acesso ao neurologista pediátrico é feito por meio de encaminhamento dos médicos das unidades básicas de saúde ou dos psiquiatras dos Caps (Centros de Atenção Psicossocial) e a demanda é atendida de acordo com a prioridade de cada caso. “A regulação ambulatorial faz a gestão dos agendamentos de consultas médicas especializadas e exames de média e alta complexidade, respeitando protocolos de acesso e critérios técnicos, por meio da avaliação de médicos reguladores, o que permite a qualificação dos agendamentos e garante a efetiva equidade no atendimento, que é um dos pilares do SUS”, explica Graziele.

"A saúde de Santo André na gestão do prefeito Paulo Serra assumiu patamares de referência nacional e internacional. Parte das irrefutáveis confirmações são os resultados alcançados na neurologia. Se a pandemia da Covid-19 nos impôs novas linhas de cuidado muito específicas, como ao atendimento integral ao Transtorno do Espectro Autista, nossa rede municipal deu respostas com qualidade e responsabilidade", comenta o secretário de Saúde, José Police Neto.

Os atendimentos com o neurologista pediátrico são realizados no Reabilita (CER IV). A linha de cuidado do paciente com TEA conta ainda com equipe multidisciplinar composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Os atendimentos podem ser realizados de forma individual ou em grupo e a periodicidade depende de cada caso.

Parceria

A inclusão dos novos neurologistas pediátricos permitiu a Santo André ampliar a linha de cuidado de pacientes com TEA. Parte importante do processo foi a parceria firmada pela Secretaria de Saúde, por meio de sua Escola da Saúde, com instituições de ensino superior da região, como a efetivada com o curso de Terapia Ocupacional do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, e com os cursos de psicologia da Fundação Santo André, Universidade Anhanguera e Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

Além da parceria com as instituições de ensino, a linha de cuidado de TEA conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, bem como das coordenadorias de Atenção Básica, Saúde Mental, Atenção Especializada e do Gabinete da Secretaria de Saúde de Santo André.