Santos Brasil passa a integrar carteira do ISE da bolsa de valores brasileira

Da Redação



28/12/2022 | 17:28



A Santos Brasil passa a integrar, em 2023, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, a bolsa de valores brasileira, que reúne um seleto grupo de empresas reconhecidamente comprometidas com a agenda ESG, sigla em inglês para "environmental, social and governance" (ambiental, social e governança). A empresa, que é referência em operações portuárias e logísticas, está presente no Grande ABC com dois centros de distribuição em São Bernardo.

A 18ª carteira ISE B3 vai vigorar de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 e contará com 70 companhias negociadas na bolsa. O objetivo do ISE B3 é ser indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas selecionadas pelo seu reconhecido comprometimento com a sustentabilidade empresarial, apoiando os investidores na tomada de decisão de investimento e induzindo as empresas a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade, que contribuem para a perenidade dos negócios. Trata-se do primeiro índice voltado à sigla ESG na América Latina e o quarto maior do mundo.

De acordo com Antonio Carlos Sepúlveda, diretor-presidente da Santos Brasil, o ingresso na carteira do ISE da B3 é um marco muito importante para a Companhia. "O mercado de capitais está cada vez mais seletivo em relação aos temas ligados a ESG. A presença da Santos Brasil na carteira ISE espelha nosso grau de comprometimento com o futuro do planeta e com o desenvolvimento humano. É resultado do empenho de todos na busca de uma empresa cada vez mais eficiente e alinhada aos grandes temas que movem a sociedade moderna", diz.

A Santos Brasil é signatária do Pacto Global da ONU desde 2013, está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e já assumiu, entre seus principais desafios, o compromisso de contribuir ativamente para a conservação do meio ambiente e para o desenvolvimento humano.

Desde 2016, a Companhia é listada no Novo Mercado da B3, o mais elevado padrão de governança corporativa. Em outubro de 2020, as suas ações passaram a fazer parte do índice S&P/B3 Brasil ESG, que contempla empresas com boas práticas relacionadas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento social e elevados padrões de Governança Corporativa; já em 2022 passaram a integrar as carteiras do ICO2 (Índice Carbono Eficiente), focado nas melhores práticas de sustentabilidade e preservação ambiental, e do IGPTW, que reúne empresas com melhores práticas no mercado de trabalho.