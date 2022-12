Corinthians anuncia contratação de Matheus Bidu e venda de Lucas Piton ao Vasco

28/12/2022 | 17:14



O Corinthians anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Matheus Bidu, que se destacou pelo Cruzeiro durante a campanha do título da Série B na última temporada, mas pertencia ao Guarani. Após semanas de negociação com o time de Campinas, a diretoria alvinegra acertou a chegada em definitivo do jogador de 23 anos, com contrato válido até o final de 2025. Além disso, o clube corintiano comunicou a conclusão da venda do também lateral-esquerdo Lucas Piton, 22, ao Vasco.

Com passagem pelas categorias de base da Portuguesa, Bidu completou sua formação no Guarani, clube pelo qual se profissionalizou e foi titular nas temporadas 2020 e 2021. Neste ano, foi emprestado pelo time campineiro ao Cruzeiro e ajudou a devolver o clube mineiro à elite do futebol nacional após três temporadas na Série B.

Matheus Bidu chega ao Corinthians como candidato ao posto de titular na lateral esquerda, já que Lucas Piton, agora jogador do Vasco, era um dos protagonistas da posição e revezava na titularidade com Fábio Santos. Cria da base corintiana e integrante definitivo do elenco profissional desde 2020, Piton fez 52 partidas em 2022 e começou jogando em 39 delas. O Corinthians não revelou detalhes da venda do prata da casa e limitou-se a informar que "vendeu parte dos direitos econômicos do atleta de 22 anos".

Quem deve permanecer como opção para o lado esquerdo é Fábio Santos, de 37 anos, que fez 41 jogos em 2022, 34 como titular. O contrato do veterano com o Corinthians se encerra no fim deste mês, mas a renovação do vínculo por mais um ano está encaminhada. Outra opção para a posição ao longo da temporada pode ser Vitor Meer, de 18 anos, que jogará a Copa São Paulo de Futebol Júnior e participou de treinamentos com o elenco principal durante os primeiros dias de pré-temporada. Já Bruno Melo, opção menos utilizada no elenco da temporada passada, não teve o empréstimo renovado e foi repassado pelo Fortaleza, dono de seus direitos econômicos, ao Goiás.

Além de anunciar a compra de Matheus Bidu e a venda de Piton, o Corinthians confirmou o empréstimo do zagueiro Léo Santos à Ferroviária. O defensor de 24 anos, revelado pelo time corintiano, teve algumas oportunidades na equipe ao longo de 2018, mas nunca se firmou. Já foi emprestado ao Fluminense, em 2019, e à Ponte Preta, na última temporada.