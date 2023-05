O que fazer em Punta del Este – 7 atrações imperdíveis

Maria Beatriz Vaccari

Uma das melhores dicas para quem vai ao Uruguai é tirar um tempinho para conhecer destinos próximos a Montevidéu. Vale a pena, por exemplo, descobrir o que fazer em Punta del Este e planejar um roteiro para curtir a cidade.

Conhecida pelas festas e pela vida noturna agitada, a região tem belas praias, incluindo opções com águas tranquilas perfeitas para viagens com crianças. Além disso, Punta é lar de muitas atrações históricas, culturais e gastronômicas.

O destino também é conhecido pela excelente infraestrutura hoteleira. Há inúmeras opções de hospedagem incríveis e próximas aos principais pontos turísticos.

O que fazer em Punta del Este

Punta del Este

Quem vai a Punta del Este precisa tirar um tempinho para caminhar sem pressa por vias como a Avenida Gorlero, lar de alguns dos comércios e restaurantes mais legais do pedaço. Curtir o mar e atrações típicas do destino, como os famosos jogos de cassino, também são experiências altamente recomendadas.

Há muito o que fazer em Punta del Este. Por isso, confira um roteiro para aproveitar as principais atrações da cidade:

Pronto para descobrir tudo que você precisa saber antes de ir à cidade uruguaia?

Onde fica Punta del Este

Localizada no sudeste do Uruguai, Punta del Este é um dos balneários mais badalados da América do Sul. Com belas praias, a região fica no local onde o Rio da Prata se encontra com o oceano Atlântico.

O destino está a 130 quilômetros de Montevidéu e a 200 quilômetros da fronteira com o Brasil.

7 atrações em Punta del Este

Confira os detalhes das principais atrações de Punta del Este.

1 – Avenida Gorlero

Wikimedia/Babels Avenida Gorlero

A Avenida Gorlero é a via principal de Punta del Este. É ali que os viajantes encontram alguns dos restaurantes, comércios e hotéis mais badalados da cidade.

O local é movimentado tanto durante o dia como à noite. Vale a pena tirar um tempinho para caminhar por lá e explorar suas atrações.

2 – Praia Mansa

DepositPhotos Praia Mansa

Banhada pelo Rio da Prata, a Praia Mansa é um dos lugares mais procurados pelos turistas. O local tem uma faixa de areia ampla e vários quiosques.

Como as águas costumam ser bem tranquilas, a praia se tornou um ponto muito procurado por famílias que viajam com crianças.

3 – Praia Brava

DepositPhotos Praia Brava

Diferentemente da Praia Mansa, a Praia Brava é banhada pelo oceano Atlântico. Por isso, suas águas são mais agitadas e formam ondas.

Além de contar com uma boa infraestrutura, o local é famoso por abrigar o Monumento ao Afogado, também conhecido como Los Dedos.

4 – Cassino Enjoy Punta del Este

Próximo à Praia Mansa, o antigo Cassino Conrad, que hoje se chama Enjoy Punta del Este Resort y Casino, merece entrar para o roteiro de quem vai à cidade uruguaia.

O complexo abriga opções de hospedagem, restaurantes e, é claro, um espaço para quem quer tentar a sorte. Dá para apostar na roleta, nos slots e nos jogos de mesa.

Endereço: Playa Mansa Parada 4

Playa Mansa Parada 4 Horário de funcionamento: 24 horas por dia

5 – La Barra

DepositPhotos Ponte da Barra Leonel Vieira

Apesar de ser um pouco afastada, a praia La Barra vale a visita. Para chegar, é preciso cruzar a Ponte da Barra Leonel Vieira, conhecida como Ponte Ondulada.

O local bomba principalmente durante o verão e tem uma ótima faixa de areia.

6 – José Ignacio

DepositPhotos José Ignacio

Quem tem disponibilidade para ir um pouco mais longe pode planejar um passeio a Jose Ignácio.

Com um clima rústico-chique, que lembra bastante o de Trancoso, na Bahia, o destino fica a aproximadamente 40 quilômetros de Punta del Este e é conhecido pela tranquilidade.

7 – Casapueblo

A 15 quilômetros de Punta del Este, em Punta Ballena, a Casapueblo é outro ponto turístico imperdível. A construção conquista a galera com seu estilo único, que remete a visuais gregos e mediterrâneos.

Ela foi projetada pelo pelo artista Carlos Villaró que, enquanto vivo, recebia os visitantes. Hoje, o local funciona como uma galeria e tem um belo mirante.

Endereço: Museo Taller Casapueblo Ruta Panorámica, 20003

Museo Taller Casapueblo Ruta Panorámica, 20003 Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 20h.

Como chegar a Punta del Este

DepositPhotos Punta del Este

Existem várias maneiras de chegar a Punta del Este. Durante o verão, companhias aéreas que operam no Brasil costumam oferecer voos diretos para o aeroporto de Maldonado, onde fica a cidade.

Outra opção é voar para a capital Montevidéu e pegar a estrada para Punta del Este. O trajeto é bem tranquilo e pode ser feito de ônibus, transfer ou carro alugado.

Quem gosta de cruzeiros pode aproveitar as opções da temporada brasileira – que ocorre entre os meses de outubro a abril – para visitar o balneário uruguaio. Basta escolher uma rota que inclua parada no destino.

Já os fãs de road trips conseguem planejar viagens de carro partindo do Brasil. Saindo de Porto Alegre (RS), por exemplo, são 720 quilômetros.

Transporte em Punta del Este

DepositPhotos Punta del Este

Andar a pé ou alugar uma bicicleta são as melhores formas de conhecer Punta del Este.

A cidade também tem várias linhas de ônibus, mas que passam pelos pontos em intervalos demorados.

As corridas com carros de aplicativos e táxis não são muito baratas. Por isso, alugar um automóvel pode ser a melhor opção.

Para economizar, recomendamos reservar o veículo com a Mobility, plataforma que reúne as tarifas mais baixas do mercado.

Quando ir a Punta del Este

DepositPhotos Punta del Este

O verão é a melhor época para visitar Punta del Este. É durante a estação mais quente do ano que a cidade fica mais vibrante e recebe eventos. Além disso, os dias são marcados por sol e temperaturas agradáveis.

Caso queira fugir das aglomerações e do clima de alta temporada, planeje a viagem para fevereiro ou março.

Os outros meses são mais indicados para quem não se importa em viajar com temperaturas mais baixas – o que costuma impossibilitar qualquer chance de curtir as praias. Normalmente, os termômetros não passam dos 20°C.

Seguro viagem Uruguai

DepositPhotos Punta del Este

Ao ir para qualquer país da América do Sul, como o Uruguai, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes na América do Sul em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para Punta del Este. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem América do Sul

Punta del Este

Com um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone, sua viagem para qualquer país da América do Sul ficará muito melhor. Por isso, vale a pena usar o chip da America Chip, que oferece boa conectividade não apenas nas grandes cidades, mas também nas pequenas.

E o melhor de tudo é que você tem atendimento de alto nível e recebe tudo em casa antes mesmo de viajar, com todas as instruções para instalar em seu telefone, que são muito simples.

Roteiro de 1 dia em Punta del Este

Punta del Este

As principais atrações da região podem ser visitadas em um dia. Portanto, até quem tem pouco tempo para ficar na cidade consegue montar um bom roteiro em Punta del Este.

1 dia em Punta del Este – Casapueblo, cassino e praias

Para quem chega de Montevidéu , a dica é, logo pela manhã, ir para a Casapueblo , que na verdade fica em Punta Ballena.

, a dica é, logo pela manhã, ir para a , que na verdade fica em Punta Ballena. Esta pitoresca construção de estilo único, com nuances gregas e mediterrâneas, foi projetada pelo artista Carlos Villaró que, enquanto vivo, recebia os visitantes.

Hoje, o lugar se transformou em hotel, galeria e mirante para ver o pôr do sol. Vale a pena passar na lojinha e levar para casa alguma referência de Villaró.

e levar para casa alguma referência de Villaró. Cerca de 15 km separam Punta Ballena, onde fica a Casapueblo, de Punta del Este . Na região central há muito que fazer, como curtir os arredores do porto e a Gorlero , a rua principal, que é apinhada de hotéis e restaurantes.

. Na região central há muito que fazer, como curtir os , a rua principal, que é apinhada de hotéis e restaurantes. Dali é fácil chegar nas duas praias mais famosas do pedaço, a Mansa e a Brava , ambas com quiosques. Na Brava fica um dos principais símbolos de Punta del Este, o Monumento ao Afogado , também conhecido como Los Dedos. Todo mundo dá uma paradinha ali para tirar fotos.

, ambas com quiosques. Na Brava fica um dos principais símbolos de Punta del Este, o , também conhecido como Los Dedos. Todo mundo dá uma paradinha ali para tirar fotos. Aproveite para rodar pelos arredores e conhecer o famoso cassino Conrad , que mudou de nome para Cassino Enjoy Punta del Este e também funciona como hotel.

, que mudou de nome para e também funciona como hotel. Durante a tarde, vale a pena ir às praias mais afastadas, como La Barra , point da galera no verão. Para chegar a ela é preciso atravessar a Ponte da Barra Leonel Viera , mais conhecida como ponte ondulada. Ali tem várias faixas de areias bacanas, como Montoya, Bikini .

, point da galera no verão. Para chegar a ela é preciso atravessar a , mais conhecida como ponte ondulada. Ali tem várias faixas de areias bacanas, como . – Para quem busca mais sossego, a dica é seguir por 40 km até José Ignacio , que tem clima rústico-chique e é uma espécie de Trancoso de Punta del Este.

, que tem clima rústico-chique e é uma espécie de Trancoso de Punta del Este. – Durante a noite, vale a pena ficar na rua principal de La Barra no verão, que é bem movimentada. Em outras épocas do ano dá para voltar à península e curtir o cassino e os restaurantes nos arredores.

Onde comer em Punta del Este

A gastronomia é uma atração à parte em Punta del Este. É possível se deliciar com as típicas carnes uruguaias, apreciar pratos preparados com frutos do mar fresquinhos e até provar lanches tradicionais da região.

Confira três dicas de onde comer em Punta del Este:

Lo de Tere

Rex

La Cava

Lo de Tere

Com um ambiente charmoso, o Lo de Tere é uma ótima opção para comer frutos do mar. O local também é conhecido pelas opções de massas.

Rex

Caso o objetivo seja tomar um lanche reforçado, vá ao Rex. Ali, é possível provar o famoso chivito uruguaio, que leva filé na chapa, presunto, mussarela, bacon, alface, tomate e ovo cozido com maionese.

La Cava

O La Cava é um restaurante especializado em parrillada. Quem passa por lá pode provar carnes preparadas no típico estilo uruguaio.

Onde ficar em Punta del Este

Punta del Este

Por ser um destino muito turístico, Punta del Este conta com ótimas opções de hospedagem. Por isso, encontrar um lugar legal para ficar nem sempre é uma tarefa difícil.

Recomendo escolher hotéis próximos às praias Brava e Mansa. Outra boa opção é ficar na região de Penísula, que é a área histórica da cidade. Ali, é possível acessar várias lojas, bares e restaurantes a pé. Para quem gosta de mais agitação noturna, a dica é se hospedar em La Barra.

Além desses, veja mais três sugestões de hotéis em Punta del Este.

Serena Hotel

Pé na areia, o Serena Hotel é perfeito para curtir Praia Mansa ou relaxar na piscina. Exclusivo para adultos, o complexo tem restaurantes, spa e um ótimo bar.

—

Parque Hotel Jean Clevers

O Parque Hotel Jean Clevers é indicado para quem procura conforto e sofisticação em Punta del Este. A infraestrutura inclui restaurante, piscinas (coberta e ao ar livre) e um belíssimo jardim.

—

Enjoy Punta del Este

O Enjoy Punta del Este é um dos hotéis mais famosos do destino. Além de abrigar o cassino mais procurado do pedaço, o complexo é muito bem localizado.

—

Planeje sua viagem para Punta del Este

DepositPhotos Punta del Este

Quando planejamos nossas viagens para Punta del Este e outros destinos da América do Sul, usamos algumas ferramentas confiáveis que permitem comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Também é importante ficar atento à documentação para viajar e fechar um pacote de seguro viagem. Assim, você evita contratempos e prejuízo financeiro. Outra boa dica é comprar um chip de viagem internacional, que permite usar internet durante os passeios em Punta del Este.

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

