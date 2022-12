Famílias aproveitam o domingo de Natal nos parques da região

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



25/12/2022 | 19:43



Nem mesmo a drástica mudança de temperatura registrada na tarde desse domingo (25) impediu que os moradores do Grande ABC fossem aos parques das cidades para celebrar o feriado de Natal.

As áreas verdes, ciclofaixas, quadras esportivas, playgrounds e decoração natalina foram alguns dos atrativos para que os visitantes marcassem presença nos parques após o almoço em família.

No início da tarde, no Parque Celso Daniel, localizado no bairro Jardim, em Santo André, era possível encontrar o mais diverso público: crianças brincando, pessoas fazendo exercícios físicos, jovens disputando partidas de futebol, famílias passeando com seus pets, entre outras atividades.

Além dos andreenses, o espaço também abrigava pessoas de outras cidades, como é o caso da família Andrade, que veio da Zona Leste da Capital para aproveitar o domingo no Parque Celso Daniel.

Roberta Cristina Andrade Teodoro, 33 anos, estava acompanhada do seu marido, Wesley do Carmos Santos, 33, da mãe, Helena Bento Andrade, 61, e dos dois filhos, Manoela Andrade Santos, 1, e Miguel Andrade Santos, 5.

“Meu marido é motorista de aplicativo e uma vez ele trouxe um passageiro até Santo André e conheceu esse parque”, conta a mãe.

“É a primeira vez que visitamos o local em pleno Natal. Já tinhamos vindo antes, e decidimos voltar nesse feriado após o almoço na casa da minha mãe. Tem bastante opção para as crianças se divertirem, além da decoração natalina que está bem bonita e chamou a nossa atenção”, conta Roberta.

Mesmo com a garoa fina e a temperatura mais baixa no fim da tarde, a quadra de futebol com campo sintético continuava lotada. Wendell Alves Martins, 16, aguardava o término da partida do outro time para poder jogar futebol com alguns amigos.

“Sempre jogamos aos fins de semana e no Natal não seria diferente. Pelo contrário, nessa data é importante ficar perto da família e também dos amigos”, disse o adolescente.

A 3,8 quilômetros do bairro Jardim, o pequeno Heitor Vellozo Assunção, 6, aproveitou a tarde no Parque Deputado Cicote (Central), na Vila Assunção, para estrear os patins novos, presente de Natal que ganhou do seu pai, José Renato Assunção, 44.

Apaixonado por esportes, além do novo brinquedo, o menino também andou de bicicleta ao lado do pai. “É o segundo ano que passamos a tarde de Natal no parque. Incentivamos o Heitor desde cedo a brincar ao ar livre, com outras crianças e também a praticar esportes”, disse Assunção.

“Gostamos de vir aqui por conta das opções de lazer e pela ótima ciclofaixa. De tanto treinar, o Heitor já aprendeu a andar de skate e de bicicleta sem rodinhas, agora é a vez do patins”, conta orgulhoso o pai.