Imigrantes tem tráfego intenso sentido Capital

25/12/2022 | 19:05



A volta da Baixada Santista para Capital está com tráfego intenso na Rodovia dos Imigrantes. No início da noite deste domingo (25) foram registrados pontos de lentidão do km 56 ao km 46 devido ao alto fluxo de veículos, segundo boletim da Ecovias, concessionária responsável pela operação do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Nos demais trechos da rodovia o tráfego está tranquilo e a visibilidade é boa. Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da via Anchieta.

Somente na última hora desceram mais de 4,1 mil veículos e subiram mais de 4,8 mil. Desde às 0h de quarta-feira (21), quando a concessionária iniciou a contagem, 311.739 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido Capital, a Ecovias registrou a passagem de 195.762 mil veículos.

O SAI está em Operação Normal 5X5. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.