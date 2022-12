Matheus Cunha diz que acertou com lanterna Wolverhampton por 'grande projeto'

25/12/2022 | 16:00



O atacante Matheus Cunha foi enfim oficializado pelo Wolverhampton, o lanterna do Campeonato Inglês, neste domingo. O brasileiro disse que fez a escolha pelo clube pela chance de disputar a famosa e prestigiada competição inglesa e também pela promessa de fazer parte de um "grande projeto" na modesta equipe inglesa.

Cunha afirmou neste domingo que uma conversa com o técnico espanhol Julen Lopetegui selou sua transferência do Atlético de Madrid para o futebol inglês. "Eu conheço o Julen porque jogamos um contra o outro três ou quatro vezes, e ele é um grande treinador, tem uma grande mentalidade", afirmou o jogador, ao site do Wolverhampton.

"Ele me falou sobre a própria decisão dele de se juntar ao Wolverhampton e de como o clube tem um grande projeto. Acreditei muito nele e ele acreditou em mim. Eu também acredito no elenco da equipe e no clube", declarou o atacante de 23 anos, que fechou contrato por empréstimo - o vínculo se tornará automaticamente permanente até 2027, caso certas cláusulas sejam acionadas.

Cunha vivia uma temporada em baixa no Atlético de Madrid. Sob comando de Diego Simeone, entrou em campo 17 vezes, sendo apenas duas como titular e não balançou a rede. O jovem buscava novos ares para 2023.

Lopetegui elogiou o novo reforço antes mesmo da oficialização da contratação. "Tenho certeza que o Cunha pode se sair muito bem no presente e no futuro do Wolverhampton. Ele é perfeito para o Campeonato Inglês. Acho que ele tem perfil para jogar aqui por muitos anos e desenvolver suas habilidades."

Cunha admitiu que a situação atual do clube inspira preocupação. "A situação em que chego não é das melhores. Precisamos somar alguns pontos. Mas acredito no clube, no técnico, na mentalidade dele e nas coisas que ele pode fazer aqui. A qualidade do nosso elenco é inacreditável", comentou.

Após ser campeão olímpico no ano passado, Matheus Cunha ganhou oportunidades na seleção brasileira com Tite em 2022, mas não se firmou nos últimos meses e ficou fora da convocação para a Copa do Mundo do Catar. Foram oito jogos no ciclo para o Mundial do Catar e nenhum gol marcado.