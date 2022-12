AlphaTauri anuncia data e promete lançar carro novo em Nova York

25/12/2022 | 15:39



A equipe AlphaTauri confirmou a data do lançamento do seu carro novo para a temporada 2023 da Fórmula 1. E prometeu que o modelo, já batizado de AT04, será anunciado oficialmente em Nova York, distante de sua sede, localizada em Faenza, na Itália.

Sem dar maiores detalhes, o time italiano indicou que lançará ao menos a pintura do novo monoposto no dia 11 de fevereiro, sem confirmar se apresentará o carro completo. O time não garantiu nem mesmo a presença dos seus pilotos titulares, o japonês Yuki Tsunoda e o estreante holandês Nyck de Vries, que entrou na equipe no lugar do francês Pierre Gasly.

A AlphaTauri é a terceira equipe a confirmar a data do lançamento do seu novo carro. A primeira foi a Aston Martin, a divulgar seu modelo 2023 no dia 13 de fevereiro, um dia antes da Ferrari.

Em 2023, a AlphaTauri tentará fazer uma temporada de recuperação, após decepcionar neste ano. O time terminou o Mundial de Construtores no nono lugar geral, três posições abaixo do campeonato de 2021. Como aconteceu com outras equipes, como a Williams, a escuderia italiana não conseguiu se adaptar bem às novas regras da F-1, que trouxe mudanças significativas para o carro neste ano.