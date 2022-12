Campanha Natal Solidário arrecada 38 toneladas de alimentos em Diadema

Da Redação



25/12/2022 | 11:59



A campanha Natal Solidário: Sua Fome me Incomoda arrecadou 38 toneladas de alimentos em Diadema. Os itens foram recebidos de diversas formas, como os shows de Festival de Natal e o show do Dia da Consciência Negra, dentro da Kizomba – Festa da Raça. As apresentações foram realizadas na Praça da Moça entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. Também foram realizadas gincanas nas secretarias municipais, campanhas em empresas, sindicatos e supermercados, mobilizações em escolas e condomínios, entre outras frentes.

Todos os 38.309 quilos de alimentos foram repassados para as 14 organizações sociais que atuam no atendimento de 1.260 famílias e às organizações sociais de produção local, que atendem mais 2.293 pessoas. No total, mais de 7.000 moradores foram beneficiados com a solidariedade e puderam ter mais segurança alimentar em suas vidas.

“Com o apoio de todos, participação popular e solidariedade, além de uma gestão focada em atender todas as pessoas, especialmente, as mais vulneráveis, a gente tem conseguido fazer a diferença”, afirmou o secretário de Segurança Alimentar, Geraldo Antônio da Silva, o Gel. O Natal Solidário faz parte da campanha Sua Fome me Incomoda, lançada em abril de 2021, com o objetivo de combater a fome e socorrer pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria lembrou que a mobilização não se encerra com a chegada do Natal. “A nossa campanha é permanente. Muitas pessoas, infelizmente, precisam da nossa ajuda e a solidariedade é uma aliada potente no combate às desigualdades” pontuou. A mobilização é organizada pelo Comitê de Combate à Fome de Diadema, que integra diversas secretarias municipais, entre elas a Secretaria de Segurança Alimentar, a pasta da Assistência Social e Cidadania e o Fundo Social de Solidariedade de Diadema.

A campanha de Natal se encerrou em 21 de dezembro, mas o Banco de Alimentos de Diadema segue recebendo doações, que serão repassadas para as entidades parceiras. O endereço é Rua Marechal Floriano, 289, Centro e o atendimento é das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. O telefone para outras informações é o 4057-8005. Quem quiser fazer doações em dinheiro para o Fundo Social de Solidariedade pode transferir os valores para Banco do Brasil, agência 0717-X, conta corrente 98.589-9, CNPJ 190343280001/57. O CNPJ da instituição também é a chave PIX. Mais informações no site https://combateafome.diadema.sp.gov.br/