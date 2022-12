Na reta final do ano, Zé Neto e Natália Toscano fazem agradecimento e se derretem pela família: Principal alicerce

25/12/2022 | 11:11



Casados há seis anos, Natália Toscano e Zé Neto, da dupla com Cristiano, se preparam em grande estilo para o Natal. Pais de José Filho e Angelina, o casal escreveu as cartinhas para o Papai Noel ao lado dos herdeiros, e bateu um papo exclusivo com o ESTRELANDO para falar um pouco da importância da data.

- Amo o Natal! É uma data de muita importância para minha família, que é o nascimento de Jesus!, disse Natália, que compartilhou cliques encantadores do herdeiro em suas redes sociais.

A empresária também contou que o espírito natalino renova as suas energias para o novo ano:

- Essa energia que me renova para iniciar um novo ano. Só tenho gratidão a Deus por nos permitir fazer que Jesus renasça em nossas vidas e em nosso lar.

Além de Natália, batemos um papo com Zé Neto, que mostrou gratidão pelo ano que está se encerrando:

- Momento de agradecer e celebrar o nascimento do nosso mestre Jesus Cristo. Muita gratidão ao meu Deus por tantas bençãos na minha vida e de minha família, minha esposa e filhos que são meu principal alicerce.

O músico também adiantou que está animadíssimo para uma nova fase em sua carreira profissional:

- Me sinto renovado para iniciar mais uma história ao lado do meu parceiro e irmão do coração. Dia 28 de janeiro vamos gravar o DVD Escolhas, uma nova fase da nossa carreira...Chaaamaa!