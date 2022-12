Gleici Damasceno revela detalhes sobre carreira de atriz após participação no BBB

25/12/2022 | 11:11



Gleici Damasceno foi a grande vitoriosa do BBB18, mas revelou à colunista Patrícia Kogut que só agora está começando a colher os frutos de todo o seu trabalho duro. No elenco principal de Noites Alienígenas, grande vencedor do prêmio no Festival de Cinema de Gramado, Gleici está dando os primeiros passos na atuação e até foi convidada para aparecer na série Tarã, ao lado de Xuxa Meneghel.

- Eu estudei teatro a minha adolescência inteira. Quando saí do BBB decidi que era a hora de investir nas artes cênicas. Fiz muitos cursos e me dediquei. Agora, os trabalhos estão aparecendo. Estou fazendo muitos testes. E só de ser lembrada para testes já é uma vitória. Um sinal de que estou no caminho certo. Além disso, poder contracenar com a Xuxa foi algo realmente incrível. Ela é um ícone. Estou muito ansiosa para ver o resultado desse trabalho, revelou a ex-BBB.

Gleice é nascida no Acre, onde toda a sua família mora, mas atualmente está residindo em São Paulo, por questões de logística. Mas não pense que ela deixou de visitar os familiares por isso. A atriz contou que sempre que pode, pega um avião e vai dar um alô aos entes queridos e já tem viagem marcada para visitá-los na virada do ano.

- Ir para lá é o momento para me reenergizar e organizar as ideias. Estou indo passar este fim de ano com eles.

E claro que para conquistar espaço no tão disputado mundo das celebridades, é necessária muita confiança e auto estima, né? Gleici revelou que enfrentou um longo processo de aceitação pessoal nos últimos anos para conseguir levantar a cabeça e enfrentar as dificuldades da carreira.

- Muitas pessoas têm falado que eu estou mais bonita. Foi um processo. A gente vai crescendo e aprendendo a tomar posse do nosso corpo e a não ter medo de muitas coisas. Antigamente, por exemplo, eu não tinha segurança para postar fotos de biquíni nas redes. Ficava muito retraída e com medo do que os outros iriam achar. Hoje, faço o que eu quero, estou mais segura. Claro, tem dias que não estou bem. Mas nada que me impeça de ser quem eu sou.

Nas redes sociais, depois de aparecer mais confiante nas fotos, alguns seguidores apontaram que a ex-BBB teria se submetido a procedimentos estéticos para realizar mudanças na aparência, mas Gleici nega.

- A única coisa que eu fiz foi uma cirurgia no nariz. Depois que fiz, fiquei mal e tive uma crise de identidade. Ainda passei por essa série de ataques nas redes com mentiras. Não fiz harmonização facial, nem tenho vontade de fazer. O que eu faço são procedimentos não invasivos, como botox.

Cheia de conquistas pessoais e se estabelecendo como um forte nome entre as atrizes, fica a curiosidade sobre o coraçãozinho da ex-BBB, né? Mas ela faz questão de deixar bem claro que está super focada na carreira e manter a própria saúde mental intacta apesar dos ataques que sofre na web. Vale lembrar que Gleici manteve um relacionamento à distância com o estudante norte-americano Joshua Sims por algum tempo, mas preferiu colocar um ponto final em tudo.

- A gente se gosta, mas viver um namoro à distância é algo muito complicado. Ele mora em Kentucky [nos Estados Unidos]. Estava muito difícil nos vermos. Achamos melhor terminar. Agora, estou focada na carreira como atriz. Quero me estabelecer no mercado e cuidar da minha saúde mental para dar conta de tudo.