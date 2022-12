Sabrina Sato diz que Zoe está ansiosa para a mãe tirar uma folga: - É muito importante o descanso também

25/12/2022 | 11:11



Nos bastidores de um evento, Sabrina Sato conversou com o TV Fama sobre trabalho e família. A apresentadora revelou ser muito dedicada à carreira profissional, mas Zoe está ansiosa para que a mãe tire alguns dias de folga no Natal e possam passar um tempo juntinhas.

- A gente trabalha nessa vida para ter uns momentos de férias com a família. Eu acho que a gente trabalha com vontade, com amor e com garra, acreditando que tudo vai dar certo, mas é muito importante o descanso também. É muito importante a gente estar com a família, ter momentos de lazer e união. A Zoe fala assim para mim todos os dias: Mamãe, eu não vejo a hora de chegar o Natal para você ficar em casa comigo.

Em seguida, a artista fez uma reflexão:

- Realmente, eu lembro de falar a mesma coisa para a minha mãe. Eu acho que a história se repete, eu vi a minha mãe trabalhar a minha vida inteira para poder dar o melhor para nós e eu faço isso pela minha filha. Eu sei que muitas mães, muitos pais e muitas famílias fazem isso por seus filhos também. Então eu trabalho com muito amor, mas a gente vai poder curtir bastante por pelo menos uns sete, dez dias.