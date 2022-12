Emmanuel Bassoleil, jurado do Top Chef Brasil, revela momento favorito no reality

25/12/2022 | 11:10



Imagine ter que saber cozinhar diversos pratos sem olhar a receita, ou até mesmo fazer muitas refeições deliciosas em pouco tempo? Para muitos, essa é uma tarefa complicada, e até mesmo impossível. Porém, para o Chef Emmanuel Bassoleil, não é tão difícil assim.

Em entrevista, o chef de cozinha revelou que, por ter desfrutado de uma vida em sua cidade natal, na França, entrou em contato com a culinária e se apaixonou. Depois de muitos anos trabalhando no fogão, Emmanuel decidiu apostar em coisas novas, como o Top Chef Brasil. Apesar de estar em um ambiente novo e ainda ter muito a viver nas telinhas, o chef contou quais foram os seus momentos favoritos até o momento no programa da Record TV:

- A parte que eu gosto mais é ver as pessoas criando as receitas, o momento da competição por si mesmo. Às vezes temos que falar: Você que vai ter que sair hoje, porque o seu prato foi o pior. Mas não é o pior, foi o pior do dia. O momento de jurado não é o meu momento predileto, porque trabalhamos com afeto.

Mas, não é só ele que consegue fazer um pouco de tudo! Além de falar sobre os pontos mais legais, Emmanuel deixou bem claro que o ramo da gastronomia é bem amplo, e há várias especialidades:

- Minha profissão me levou a fazer todas essas coisas. Você pode ter seu restaurante, você pode ser chef de um hotel, de um navio. Mas a gastronomia não é só isso, tem a parte literária. Eu mesmo já publiquei livros, já assinei cardápios da Varig [companhia aérea].