Deia Cypri revela que Edson será o responsável pela ceia de Natal, e cantor dá detalhes: Farei a leitoa assada, um peixe com camarão e um chester

25/12/2022 | 11:11



O cantor Edson, da dupla com Hudson, e a sua esposa Deia Cypri estão super animados para a noite de Natal! Em conversa exclusiva com o ESTRELANDO, o casal deu detalhes do que estão preparando para a data tão especial.

- Esse ano o nosso Natal será muito especial. Finalmente o nosso sítio está ficando pronto, era um desejo do nosso coração, para poder curtir esse momento em família que tanto desejamos depois da perda da minha vó, que era a matriarca de tudo. Reformamos todo o sítio que era da minha vó, então vamos receber a nossa família com muito amor, a expectativa é grande para passarmos esses momentos juntos, porque eu na minha opinião é só isso que vale a pena na vida, os momentos que a gente passa, né?, contou Deia, que ainda deu detalhes da tão aguardada ceia:

- Vamos continuar seguindo as tradições, o capeletti que todo ano que ela fazia. No último ano que ela viveu, ela fez o capeletti e eu mostrei tudo na internet, foi bem legal e ficou marcado em mim.

Edson também falou sobre os preparativos e deixou todos com água na boca:

- Esse ano farei pra ceia a leitoa assada, um peixe com camarão e um chester. É um momento que reunimos a família e eu curto a Bella, descanso um pouco já que logo depois volto aos shows. Esse ano faremos show na virada de ano, então aproveito descansar um pouco antes nesse período de Natal.

Deia encerrou a entrevista falando o quanto gosta da data e que pretende passar todos esses momentos à filha, Bella:

- Vamos curtir uns dias em família, um Natal especial, coração a mil para tudo isso acontecer, eu sou muito família, eu quero passar todos esses momentos para a Bella, para ela crescer com isso, que eu acho muito importante.