Semasa e GCM de Santo André flagram corte ilegal de árvore na Avenida Portugal

Da Redação



25/12/2022 | 10:12



Após receber denúncias, a equipe de Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) flagrou na manhã desse sábado (24), véspera de Natal, a supressão irregular e sem autorização de uma árvore na calçada da loja Kikos Fitness Store, na Avenida Portugal. A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Ao atender a ocorrência, os agentes da autarquia verificaram que no local estavam trabalhadores contratados pelo proprietário para realizar o corte da árvore. A espécie, uma uva japonesa de aproximadamente 70 cm de DAP (diâmetro de peito) já havia sido totalmente suprimida e restavam apenas os pedaços do tronco da árvore.

Ainda em verificação no local e utilizando-se de imagens de satélite, o Semasa também suspeita que houve o corte de outra árvore nos fundos do terreno do imóvel. Se constatado o segundo crime ambiental, o proprietário também será autuado pela segunda espécie arbórea.

No caso do corte da uva japonesa, o contratado foi multado em 300 FMPs (Fator Monetário Padrão) e o dono do local será multado em 600 FMPs se confirmado o corte da outra árvore. Além disso, foram apreendidos os equipamentos utilizados na ação como motosserra, cordas, serras e cintos de segurança. Pela infração, o proprietário também deverá realizar compensação ambiental e o valor da reparação poderá chegar à R$ 41 mil, se constada a supressão da segunda árvore, nos fundos do lote.

A responsabilidade pelo corte e/ou pela autorização do manejo das árvores localizadas em calçadas é da Prefeitura de Santo André. A população pode e deve denunciar a supressão ilegal de árvores no município e o Semasa conta com o auxílio dos moradores para efetuar flagrantes como este.

O usuário pode registrar a sua reclamação por meio de um dos canais de atendimento, inclusive de forma online e 24 horas por dia, pelo site do Semasa, no link www.semasa.sp.gov.br/servicos-ao-usuario e selecionar a opção relacionada à supressão de vegetação. Além do site, as denúncias podem ser enviadas pelo Fale Conosco, telefones de atendimento 0800-4848115 ou 4433-9300 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h), redes sociais da autarquia ou pelo WhatsApp 4433-9011 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h).